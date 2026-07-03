https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarina-iliskin-ek-belgeleri-mahkemeye-sunmayi-reddetti-1106977041.html
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarına ilişkin ek belgeleri mahkemeye sunmayı reddetti
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarına ilişkin ek belgeleri mahkemeye sunmayı reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin mahkemenin talep ettiği bazı ek belgeleri, mağdurların gizliliğini gerekçe göstererek teslim... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T13:41+0300
2026-07-03T13:41+0300
2026-07-03T13:41+0300
yaşam
abd
jeffrey epstein
abc news
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410978_0:320:683:704_1920x0_80_0_0_a756aa822df6c0dd74f608a1ab184f1d.jpg
ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin mahkemenin talep ettiği bazı ek belgeleri teslim etmeyi reddetti.ABC News'in haberine göre Bakanlık, söz konusu belgelerin mağdurlara ait hassas bilgiler içerdiğini ve yasal zorunluluk kapsamında önemli bölümlerinin sansürlendiğini belirterek belgelerin paylaşılmasına karşı çıktı.ABD Adalet Bakan Yardımcısı Stanley Woodward, mahkemeye sunduğu başvuruda, belgelerin teslim edilmesi için belirlenen son tarihin 60 gün ertelenmesini ya da Bakanlığın belgeleri saklama gerekçesinin kabul edilerek bu yükümlülüğün tamamen kaldırılmasını istedi.'Mağdurların gizliliği korunmalı'Woodward, belgelerde yer alan bazı e-postaların mağdurların kimliklerini korumak amacıyla sansürlendiğini belirtti.Ayrıca mağdurlara ait çok sayıda yazışmanın bağlamından koparıldığında yanlış anlaşılabileceğini savunan Woodward, bu nedenle belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının uygun olmayacağını ifade etti.Woodward, ABD Başkanı Donald Trump hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunan bir kadının röportaj notlarına ilişkin belgelerin ise daha önce hazırlanmış daktilo ile yazılmış raporların tekrarı niteliğinde olduğunu öne sürdü.Epstein davasıJeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.Dava kapsamında kamuoyuna açıklanan belgelerde, eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği görülmüştü. Ancak belgelerde isimlerin yer alması, bu kişilerin herhangi bir suç işlediği anlamına gelmiyor.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemede ise Epstein'in ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tuttuğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadığı, ayrıca ölümünün cinayet değil intihar olduğu sonucuna varıldığı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/jeffrey-epstein-sorusturmasi-milyarder-leon-black-ifadeyi-yarida-birakti-1106818748.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410978_0:256:683:768_1920x0_80_0_0_3d0255a6118d4377a56a43b38dfd0fc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, jeffrey epstein, abc news, donald trump
abd, jeffrey epstein, abc news, donald trump
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarına ilişkin ek belgeleri mahkemeye sunmayı reddetti
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin mahkemenin talep ettiği bazı ek belgeleri, mağdurların gizliliğini gerekçe göstererek teslim etmeyeceğini bildirdi. Bakanlık, belgelerin sunulması için verilen sürenin uzatılmasını ya da yükümlülüğün kaldırılmasını talep etti.
ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin mahkemenin talep ettiği bazı ek belgeleri teslim etmeyi reddetti.
ABC News'in haberine göre Bakanlık, söz konusu belgelerin mağdurlara ait hassas bilgiler içerdiğini ve yasal zorunluluk kapsamında önemli bölümlerinin sansürlendiğini belirterek belgelerin paylaşılmasına karşı çıktı.
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Stanley Woodward, mahkemeye sunduğu başvuruda, belgelerin teslim edilmesi için belirlenen son tarihin 60 gün ertelenmesini ya da Bakanlığın belgeleri saklama gerekçesinin kabul edilerek bu yükümlülüğün tamamen kaldırılmasını istedi.
'Mağdurların gizliliği korunmalı'
Woodward, belgelerde yer alan bazı e-postaların mağdurların kimliklerini korumak amacıyla sansürlendiğini belirtti.
Ayrıca mağdurlara ait çok sayıda yazışmanın bağlamından koparıldığında yanlış anlaşılabileceğini savunan Woodward, bu nedenle belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının uygun olmayacağını ifade etti.
Woodward, ABD Başkanı Donald Trump hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunan bir kadının röportaj notlarına ilişkin belgelerin ise daha önce hazırlanmış daktilo ile yazılmış raporların tekrarı niteliğinde olduğunu öne sürdü.
Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.
Dava kapsamında kamuoyuna açıklanan belgelerde, eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği görülmüştü. Ancak belgelerde isimlerin yer alması, bu kişilerin herhangi bir suç işlediği anlamına gelmiyor.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemede ise Epstein'in ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tuttuğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadığı, ayrıca ölümünün cinayet değil intihar olduğu sonucuna varıldığı açıklanmıştı.