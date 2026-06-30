https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/tekstil-devi-iflas-etti-konkordato-surecini-asamadi-1106891666.html
Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Sputnik Türkiye
ErkeK ve kadın giyim sektöründe 23 yıldır faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T17:31+0300
2026-06-30T17:31+0300
2026-06-30T17:36+0300
ekonomi̇
iflas
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manisa
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İzmir ve Manisa merkez olmak üzere 23 yıldır tekstil sektöründe üretim yapan Denfa Moda Tekstil iflas etti. Daha önce konkordato ilan eden şirket hakkında mahkeme, 'sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşamadığına' hükmetti. Kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı Şirket bir süre önce son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali yapısını yeniden düzenleyebilmek amacıyla konkordato talebinde bulunmuş ve bir süre mahkeme koruması altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak yürütülen süreçte beklenen toparlanma sağlanamayınca mahkeme iflas kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html
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iflas, i̇zmir, manisa
Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
17:31 30.06.2026 (güncellendi: 17:36 30.06.2026)
ErkeK ve kadın giyim sektöründe 23 yıldır faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti.
İzmir ve Manisa merkez olmak üzere 23 yıldır tekstil sektöründe üretim yapan Denfa Moda Tekstil iflas etti. Daha önce konkordato ilan eden şirket hakkında mahkeme, 'sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşamadığına' hükmetti.
Kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı
Şirket bir süre önce son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali yapısını yeniden düzenleyebilmek amacıyla konkordato talebinde bulunmuş ve bir süre mahkeme koruması altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak yürütülen süreçte beklenen toparlanma sağlanamayınca mahkeme iflas kararı verdi.