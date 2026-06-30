https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/tekstil-devi-iflas-etti-konkordato-surecini-asamadi-1106891666.html

Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı

Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı

Sputnik Türkiye

ErkeK ve kadın giyim sektöründe 23 yıldır faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T17:31+0300

2026-06-30T17:31+0300

2026-06-30T17:36+0300

ekonomi̇

iflas

i̇zmir

manisa

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İzmir ve Manisa merkez olmak üzere 23 yıldır tekstil sektöründe üretim yapan Denfa Moda Tekstil iflas etti. Daha önce konkordato ilan eden şirket hakkında mahkeme, 'sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşamadığına' hükmetti. Kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı Şirket bir süre önce son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali yapısını yeniden düzenleyebilmek amacıyla konkordato talebinde bulunmuş ve bir süre mahkeme koruması altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak yürütülen süreçte beklenen toparlanma sağlanamayınca mahkeme iflas kararı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html

i̇zmir

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