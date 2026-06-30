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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/tekstil-devi-iflas-etti-konkordato-surecini-asamadi-1106891666.html
Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Sputnik Türkiye
ErkeK ve kadın giyim sektöründe 23 yıldır faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
iflas
i̇zmir
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İzmir ve Manisa merkez olmak üzere 23 yıldır tekstil sektöründe üretim yapan Denfa Moda Tekstil iflas etti. Daha önce konkordato ilan eden şirket hakkında mahkeme, 'sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşamadığına' hükmetti. Kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı Şirket bir süre önce son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali yapısını yeniden düzenleyebilmek amacıyla konkordato talebinde bulunmuş ve bir süre mahkeme koruması altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak yürütülen süreçte beklenen toparlanma sağlanamayınca mahkeme iflas kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html
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iflas, i̇zmir, manisa
iflas, i̇zmir, manisa

Tekstil devi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı

17:31 30.06.2026 (güncellendi: 17:36 30.06.2026)
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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ErkeK ve kadın giyim sektöründe 23 yıldır faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti.
İzmir ve Manisa merkez olmak üzere 23 yıldır tekstil sektöründe üretim yapan Denfa Moda Tekstil iflas etti. Daha önce konkordato ilan eden şirket hakkında mahkeme, 'sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşamadığına' hükmetti.

Kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı

Şirket bir süre önce son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali yapısını yeniden düzenleyebilmek amacıyla konkordato talebinde bulunmuş ve bir süre mahkeme koruması altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak yürütülen süreçte beklenen toparlanma sağlanamayınca mahkeme iflas kararı verdi.
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
EKONOMİ
Finansal darboğazdan çıkamadı: 121 yıllık çay devi iflas etti
16 Haziran , 11:59
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