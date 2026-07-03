https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tuik-haziran-enflasyonunu-acikladi-memur-ve-emekli-zammi-netlesti-1106965495.html

TÜİK haziran enflasyonunu açıkladı: Memur ve emekli zammı netleşti

TÜİK haziran enflasyonunu açıkladı: Memur ve emekli zammı netleşti

Sputnik Türkiye

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2026-07-03T10:03+0300

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının merakla beklediği haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0.99, yıllık bazda yüzde 32.11 oldu.Açıklanan verilerle birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak memur ve emekli maaş zamları da kesinlik kazandı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olduYılın ilk beş ayında oluşan enflasyon verileri, maaş artışının önemli bölümünü ortaya koymuştu.Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı da kesinleşti. Emekli zammı yüzde 17.76 olarak hesaplandı.Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar?Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı.Bu kapsamda memurlar, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam alacak. İlk altı aylık enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen oranı aşması halinde oluşan enflasyon farkı da maaşlara eklendi.Memur maaş zammı yüzde 13.52 oldu.Enflasyon farkı yüzde 6.09 olarak hesaplandıHaziran ayı enflasyon verisi sonrasında oluşan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı yüzde 6.09 oldu.Böylece toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesi sonucu uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 13.52 olarak kesinleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/haziran-ayi-enflasyonu-belli-oldu-tahminler-tuttu-mu-1106966209.html

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