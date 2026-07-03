https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/haziran-ayi-enflasyonu-belli-oldu-tahminler-tuttu-mu-1106966209.html
Haziran ayı enflasyonu belli oldu: Tahminler tuttu mu?
Haziran ayı enflasyonu belli oldu: Tahminler tuttu mu?
Sputnik Türkiye
Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11 arttı, aylık yüzde 0,99 arttı 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T10:02+0300
2026-07-03T10:02+0300
2026-07-03T10:16+0300
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Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11 arttı, aylık yüzde 0,99 arttıBeklentiler ne yöndeydi?AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.2026 enflasyon verileriOcak ayında yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.Nisanda aylık bazda yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.99, yıllık bazda ise 32.11 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kira-zammi-orani-belli-oldu-temmuz-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106966336.html
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Haziran ayı enflasyonu belli oldu: Tahminler tuttu mu?
10:02 03.07.2026 (güncellendi: 10:16 03.07.2026)
Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11 arttı, aylık yüzde 0,99 arttı
Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11 arttı, aylık yüzde 0,99 arttı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.
Ocak ayında yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.
Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.
Nisanda aylık bazda yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.
Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.99, yıllık bazda ise 32.11 oldu.