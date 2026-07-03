https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/margarita-simonyana-suikast-plani-davasinda-bas-saniga-20-yil-hapis-1106987867.html

Margarita Simonyan’a suikast planı davasında baş sanığa 20 yıl hapis

Margarita Simonyan’a suikast planı davasında baş sanığa 20 yıl hapis

Sputnik Türkiye

Moskova’da ulusal-sosyalist ideolojiye bağlı bir hücre kurarak göçmenlere ve LGBT* bireylere saldırı düzenleyen, ardından 50 bin dolar karşılığında gazeteci... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T19:05+0300

2026-07-03T19:05+0300

2026-07-03T19:05+0300

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margarita simonyan

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balaşov

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kalaşnikof

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Rusya’da mahkeme, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a yönelik suikast hazırlığı davasının baş sanığı Mihail Balaşov’u 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.Rusya Başsavcılığının aktardığı bilgilere göre Balaşov, 2022'de Moskova’da ulusal-sosyalist ideolojiye bağlı yasa dışı bir hücre kurarak, aralarında reşit olmayan gençlerin de bulunduğu kişileri bu yapıya dahil etti. Yaklaşık bir yıl içinde örgüt üyeleri, göçmenlere ve LGBT bireylere yönelik altı ayrı şiddet eylemi gerçekleştirdi. Grup, aşırılıkçı propaganda amacıyla bu saldırıların görüntülerini internette yayınladı.Haziran 2023'te kimliği belirlenemeyen kişiler Balaşov’a ulaşarak Margarita Simonyan’ı 50 bin dolar karşılığında öldürmesini teklif etti. Balaşov, 2023'ün temmuz ayında gizli bir depodan Kalaşnikof tüfeği ve mühimmat almaya gittiği sırada güvenlik güçlerince suçüstü yakalandı.*Rusya yasalarına göre LGBT hareketi "aşırılıkçı örgüt" olarak kabul ediliyor ve ülkedeki faaliyetleri yasaklanmış bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusyada-teror-saldirisini-onledi-talimat-suriyeden-gelmis-1106968770.html

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