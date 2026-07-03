https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/margarita-simonyana-suikast-plani-davasinda-bas-saniga-20-yil-hapis-1106987867.html
Margarita Simonyan’a suikast planı davasında baş sanığa 20 yıl hapis
Margarita Simonyan’a suikast planı davasında baş sanığa 20 yıl hapis
Sputnik Türkiye
Moskova’da ulusal-sosyalist ideolojiye bağlı bir hücre kurarak göçmenlere ve LGBT* bireylere saldırı düzenleyen, ardından 50 bin dolar karşılığında gazeteci... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T19:05+0300
2026-07-03T19:05+0300
2026-07-03T19:05+0300
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Rusya’da mahkeme, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a yönelik suikast hazırlığı davasının baş sanığı Mihail Balaşov’u 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.Rusya Başsavcılığının aktardığı bilgilere göre Balaşov, 2022'de Moskova’da ulusal-sosyalist ideolojiye bağlı yasa dışı bir hücre kurarak, aralarında reşit olmayan gençlerin de bulunduğu kişileri bu yapıya dahil etti. Yaklaşık bir yıl içinde örgüt üyeleri, göçmenlere ve LGBT bireylere yönelik altı ayrı şiddet eylemi gerçekleştirdi. Grup, aşırılıkçı propaganda amacıyla bu saldırıların görüntülerini internette yayınladı.Haziran 2023'te kimliği belirlenemeyen kişiler Balaşov’a ulaşarak Margarita Simonyan’ı 50 bin dolar karşılığında öldürmesini teklif etti. Balaşov, 2023'ün temmuz ayında gizli bir depodan Kalaşnikof tüfeği ve mühimmat almaya gittiği sırada güvenlik güçlerince suçüstü yakalandı.*Rusya yasalarına göre LGBT hareketi "aşırılıkçı örgüt" olarak kabul ediliyor ve ülkedeki faaliyetleri yasaklanmış bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusyada-teror-saldirisini-onledi-talimat-suriyeden-gelmis-1106968770.html
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margarita simonyan, rusya başsavcılığı, russia today (rt), moskova, balaşov, rusya, kalaşnikof
margarita simonyan, rusya başsavcılığı, russia today (rt), moskova, balaşov, rusya, kalaşnikof
Margarita Simonyan’a suikast planı davasında baş sanığa 20 yıl hapis
Moskova’da ulusal-sosyalist ideolojiye bağlı bir hücre kurarak göçmenlere ve LGBT* bireylere saldırı düzenleyen, ardından 50 bin dolar karşılığında gazeteci Margarita Simonyan’a suikast hazırlığı yaparken yakalanan Mihail Balaşov 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya’da mahkeme, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’a yönelik suikast hazırlığı davasının baş sanığı Mihail Balaşov’u 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Rusya Başsavcılığının aktardığı bilgilere göre Balaşov, 2022'de Moskova’da ulusal-sosyalist ideolojiye bağlı yasa dışı bir hücre kurarak, aralarında reşit olmayan gençlerin de bulunduğu kişileri bu yapıya dahil etti. Yaklaşık bir yıl içinde örgüt üyeleri, göçmenlere ve LGBT bireylere yönelik altı ayrı şiddet eylemi gerçekleştirdi. Grup, aşırılıkçı propaganda amacıyla bu saldırıların görüntülerini internette yayınladı.
Haziran 2023'te kimliği belirlenemeyen kişiler Balaşov’a ulaşarak Margarita Simonyan’ı 50 bin dolar karşılığında öldürmesini teklif etti. Balaşov, 2023'ün temmuz ayında gizli bir depodan Kalaşnikof tüfeği ve mühimmat almaya gittiği sırada güvenlik güçlerince suçüstü yakalandı.
*Rusya yasalarına göre LGBT hareketi "aşırılıkçı örgüt" olarak kabul ediliyor ve ülkedeki faaliyetleri yasaklanmış bulunuyor.