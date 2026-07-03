https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusyada-teror-saldirisini-onledi-talimat-suriyeden-gelmis-1106968770.html
Rusya’da terör saldırısını önledi: Talimat Suriye'den gelmiş
Rusya’da terör saldırısını önledi: Talimat Suriye'den gelmiş
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Krayı'na bağlı Pyatigorsk şehrinde bir demiryolu altyapı tesisine yönelik planlanan terör saldırısının... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T11:10+0300
2026-07-03T11:10+0300
2026-07-03T11:09+0300
dünya
rusya
pyatigorsk
suriye
orta asya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör eylemi
terör saldırısı
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg
Rusya’da uluslararası terör örgütü tarafından planlanan bir terör eylemi, güvenlik güçlerinin zamanında yaptığı müdahale sonucu önlendi.FSB’den yapılan açıklamada, "Stavropol Krayı’nın Pyatigorsk şehrinde, Rusya'da yasaklı olan uluslararası bir terör örgütünün sempatizanı ve Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşı olan bir şahıs tarafından planlanan terör eylemi engellendi" denildi.Saldırı talimatı Suriye'deki 'küratörden' geldiGüvenlik güçlerinin tespitlerine göre, yakalanan şüphelinin Suriye'de bulunan bir terör örgütü yöneticisinden doğrudan talimat ve koordinasyon aldığı belirlendi. Zanlının, aldığı emir doğrultusunda Pyatigorsk'taki bir demiryolu ulaşım tesisine el yapımı patlayıcıyla saldırı hazırlığında olduğu aktarıldı.Açıklamada, şüphelinin saldırı planı doğrultusunda hedef seçtiği tesiste fotoğraflı keşif çalışması yaptığı, ardından Molotof kokteyli ve el yapımı yanıcı düzenekler hazırlamak için gerekli kimyasal maddeleri ve bileşenleri temin ettiği belirtildi. FSB unsurlarının gerçekleştirdiği zamanında operasyonla zanlı, eylemini gerçekleştiremeden kıskıvrak yakalandı.Saldırı sonrası Suriye'ye kaçmayı planlıyorduSoruşturma detaylarında, şüphelinin terör eylemini gerçekleştirdikten hemen sonra Rusya'dan ayrılarak Suriye'ye gitmeyi ve buradaki terör örgütü saflarına aktif olarak katılmayı planladığı ifade edildi.Zanlının ikamet ettiği adreste yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde el yapımı yanıcı düzenekler ile Suriye'deki örgüt yöneticisinden gelen talimatları ve saldırı planlarını içeren dijital materyaller ve haberleşme cihazları ele geçirildi.Olayla ilgili olarak Rusya Ceza Kanunu'nun ‘Terör eylemi hazırlığı’ ve ‘Terör örgütü faaliyetlerine katılım’ maddeleri uyarınca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-almanyanin-ekonomik-cokusu-kuzey-akim-saldirisiyla-basladi-1106968120.html
rusya
pyatigorsk
suriye
orta asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3c4a7734b39c140adff3ba466dc0e59b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, pyatigorsk, suriye, orta asya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör eylemi, terör saldırısı, terör örgütü
rusya, pyatigorsk, suriye, orta asya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör eylemi, terör saldırısı, terör örgütü
Rusya’da terör saldırısını önledi: Talimat Suriye'den gelmiş
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Krayı'na bağlı Pyatigorsk şehrinde bir demiryolu altyapı tesisine yönelik planlanan terör saldırısının zamanında engellendiğini açıkladı. Operasyonda, Orta Asya kökenli bir şüpheli yakalandı.
Rusya’da uluslararası terör örgütü tarafından planlanan bir terör eylemi, güvenlik güçlerinin zamanında yaptığı müdahale sonucu önlendi.
FSB’den yapılan açıklamada, "Stavropol Krayı’nın Pyatigorsk şehrinde, Rusya'da yasaklı olan uluslararası bir terör örgütünün sempatizanı ve Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşı olan bir şahıs tarafından planlanan terör eylemi engellendi" denildi.
Saldırı talimatı Suriye'deki 'küratörden' geldi
Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, yakalanan şüphelinin Suriye'de bulunan bir terör örgütü yöneticisinden doğrudan talimat ve koordinasyon aldığı belirlendi. Zanlının, aldığı emir doğrultusunda Pyatigorsk'taki bir demiryolu ulaşım tesisine el yapımı patlayıcıyla saldırı hazırlığında olduğu aktarıldı.
Açıklamada, şüphelinin saldırı planı doğrultusunda hedef seçtiği tesiste fotoğraflı keşif çalışması yaptığı, ardından Molotof kokteyli ve el yapımı yanıcı düzenekler hazırlamak için gerekli kimyasal maddeleri ve bileşenleri temin ettiği belirtildi. FSB unsurlarının gerçekleştirdiği zamanında operasyonla zanlı, eylemini gerçekleştiremeden kıskıvrak yakalandı.
Saldırı sonrası Suriye'ye kaçmayı planlıyordu
Soruşturma detaylarında, şüphelinin terör eylemini gerçekleştirdikten hemen sonra Rusya'dan ayrılarak Suriye'ye gitmeyi ve buradaki terör örgütü saflarına aktif olarak katılmayı planladığı ifade edildi.
Zanlının ikamet ettiği adreste yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde el yapımı yanıcı düzenekler ile Suriye'deki örgüt yöneticisinden gelen talimatları ve saldırı planlarını içeren dijital materyaller ve haberleşme cihazları ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Rusya Ceza Kanunu'nun ‘Terör eylemi hazırlığı’ ve ‘Terör örgütü faaliyetlerine katılım’ maddeleri uyarınca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.