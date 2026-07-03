https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusyada-teror-saldirisini-onledi-talimat-suriyeden-gelmis-1106968770.html

Rusya’da terör saldırısını önledi: Talimat Suriye'den gelmiş

Rusya’da terör saldırısını önledi: Talimat Suriye'den gelmiş

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol Krayı'na bağlı Pyatigorsk şehrinde bir demiryolu altyapı tesisine yönelik planlanan terör saldırısının... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T11:10+0300

2026-07-03T11:10+0300

2026-07-03T11:09+0300

dünya

rusya

pyatigorsk

suriye

orta asya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör eylemi

terör saldırısı

terör örgütü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg

Rusya’da uluslararası terör örgütü tarafından planlanan bir terör eylemi, güvenlik güçlerinin zamanında yaptığı müdahale sonucu önlendi.FSB’den yapılan açıklamada, "Stavropol Krayı’nın Pyatigorsk şehrinde, Rusya'da yasaklı olan uluslararası bir terör örgütünün sempatizanı ve Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşı olan bir şahıs tarafından planlanan terör eylemi engellendi" denildi.Saldırı talimatı Suriye'deki 'küratörden' geldiGüvenlik güçlerinin tespitlerine göre, yakalanan şüphelinin Suriye'de bulunan bir terör örgütü yöneticisinden doğrudan talimat ve koordinasyon aldığı belirlendi. Zanlının, aldığı emir doğrultusunda Pyatigorsk'taki bir demiryolu ulaşım tesisine el yapımı patlayıcıyla saldırı hazırlığında olduğu aktarıldı.Açıklamada, şüphelinin saldırı planı doğrultusunda hedef seçtiği tesiste fotoğraflı keşif çalışması yaptığı, ardından Molotof kokteyli ve el yapımı yanıcı düzenekler hazırlamak için gerekli kimyasal maddeleri ve bileşenleri temin ettiği belirtildi. FSB unsurlarının gerçekleştirdiği zamanında operasyonla zanlı, eylemini gerçekleştiremeden kıskıvrak yakalandı.Saldırı sonrası Suriye'ye kaçmayı planlıyorduSoruşturma detaylarında, şüphelinin terör eylemini gerçekleştirdikten hemen sonra Rusya'dan ayrılarak Suriye'ye gitmeyi ve buradaki terör örgütü saflarına aktif olarak katılmayı planladığı ifade edildi.Zanlının ikamet ettiği adreste yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde el yapımı yanıcı düzenekler ile Suriye'deki örgüt yöneticisinden gelen talimatları ve saldırı planlarını içeren dijital materyaller ve haberleşme cihazları ele geçirildi.Olayla ilgili olarak Rusya Ceza Kanunu'nun ‘Terör eylemi hazırlığı’ ve ‘Terör örgütü faaliyetlerine katılım’ maddeleri uyarınca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-almanyanin-ekonomik-cokusu-kuzey-akim-saldirisiyla-basladi-1106968120.html

rusya

pyatigorsk

suriye

orta asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, pyatigorsk, suriye, orta asya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör eylemi, terör saldırısı, terör örgütü