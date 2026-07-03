https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kira-zammi-orani-belli-oldu-temmuz-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106966336.html
Kira zammı belli oldu: Temmuz ayı artış oranı ne kadar oldu?
Kira zammı belli oldu: Temmuz ayı artış oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte temmuz ayı kira zam oranı da netleşti. Buna göre, konut ve iş... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T10:05+0300
2026-07-03T10:05+0300
2026-07-03T10:20+0300
ekonomi̇
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
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TÜİK, milyonlarca ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.Açıklanan veriler doğrultusunda, temmuz ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı yüzde 32.03 olarak belirlendi.Kira artışında 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınıyorKira zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor.Bu kapsamda, temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde konut ve iş yeri kiraları için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 32.03 olacak.Yüzde 25 zam sınırı 2024'te sona erdiKonut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 2024 yılı Temmuz ayına kadar iki yıl boyunca yürürlükte kalmıştı.
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kira, kira artış oranı, kira zam oranı
kira, kira artış oranı, kira zam oranı
Kira zammı belli oldu: Temmuz ayı artış oranı ne kadar oldu?
10:05 03.07.2026 (güncellendi: 10:20 03.07.2026)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte temmuz ayı kira zam oranı da netleşti. Buna göre, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 32.03 oldu.
TÜİK, milyonlarca ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Açıklanan veriler doğrultusunda, temmuz ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı yüzde 32.03 olarak belirlendi.
Kira artışında 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınıyor
Kira zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor.
Bu kapsamda, temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde konut ve iş yeri kiraları için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 32.03 olacak.
Yüzde 25 zam sınırı 2024'te sona erdi
Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 2024 yılı Temmuz ayına kadar iki yıl boyunca yürürlükte kalmıştı.