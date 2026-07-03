https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kira-zammi-orani-belli-oldu-temmuz-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106966336.html

Kira zammı belli oldu: Temmuz ayı artış oranı ne kadar oldu?

Kira zammı belli oldu: Temmuz ayı artış oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte temmuz ayı kira zam oranı da netleşti. Buna göre, konut ve iş... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T10:05+0300

2026-07-03T10:05+0300

2026-07-03T10:20+0300

ekonomi̇

kira

kira artış oranı

kira zam oranı

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TÜİK, milyonlarca ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.Açıklanan veriler doğrultusunda, temmuz ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı yüzde 32.03 olarak belirlendi.Kira artışında 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınıyorKira zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor.Bu kapsamda, temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde konut ve iş yeri kiraları için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 32.03 olacak.Yüzde 25 zam sınırı 2024'te sona erdiKonut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 2024 yılı Temmuz ayına kadar iki yıl boyunca yürürlükte kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bedelli-askerlik-ne-kadar-oldu-1106967129.html

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kira, kira artış oranı, kira zam oranı