https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sigarada-otv-duzenlemesi-resmi-gazetede-1106968695.html

Sigarada ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de

Sigarada ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle sigaradaki ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T11:10+0300

2026-07-03T11:10+0300

2026-07-03T11:10+0300

ekonomi̇

sigara

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları yeniden düzenlendi.Mevcut uygulamada sigaranın vergilendirilmesinde, her yıl ocak ve temmuz aylarında asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları, açıklanan 6 aylık Yİ-ÜFE oranı doğrultusunda güncellenirken, oransal ÖTV sabit kalıyordu.Vergi oranı yüzde 42'ye düşürüldüKarar kapsamında sigaraya uygulanan ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi.Buna göre;Yİ-ÜFE güncellemesi uygulanmayacakKararla birlikte sigara ürünleri için 2026 yılı temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE güncellemesinin uygulanmaması kararlaştırıldı.Buna karşılık, sigara dışında kalan tütün mamullerinde bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak.Fiyat değişimlerinin daha dengeli olması hedefleniyorDüzenlemeyle ÖTV oranının yüzde 45'ten yüzde 42'ye düşürülmesi sonucunda, üreticilerin 1 liralık fiyat artışı yapabilmesi için nihai ürün fiyatında gerekli minimum artış 3,19 liradan 2,91 liraya indirildi.Öte yandan, nispi vergi oranındaki düşüşten kaynaklanabilecek olası vergi kaybının, paket başına alınan maktu vergi tutarındaki artış ile karşılanması öngörüldü.Böylece hem sigara fiyatlarındaki değişimlerin daha dengeli olması hem de vergi gelirlerinde kayıp yaşanmaması amaçlanıyor.Alkollü içeceklerde de güncelleme yapılacakKararda ayrıca, alkollü içecekler için de 2026 yılı temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE oranında güncellemeye gidileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-yeni-gelisme-resmi-gazetede-yayimladi-3-ay-icinde-bitiyor-1106967402.html

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sigara, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)