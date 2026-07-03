https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bedelli-askerlik-ne-kadar-oldu-1106967129.html
Bedelli askerlik ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Memur maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bedelli askerliğe gelen artış da belirlendi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T10:15+0300
2026-07-03T10:15+0300
2026-07-03T10:18+0300
ekonomi̇
bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
bedelli asker
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Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla bedelli askerlik ücreti de güncellendi.Bedelli askerlik ne kadar oldu?Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.Bedelli askerliğe ilişkin artışlar memur maaş zamlarına gelen oran kadar oluyor.MSB açıklaması bekleniyorBedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kira-zammi-orani-belli-oldu-temmuz-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106966336.html
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bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, bedelli asker
bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, bedelli asker
Bedelli askerlik ne kadar oldu?
10:15 03.07.2026 (güncellendi: 10:18 03.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Memur maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bedelli askerliğe gelen artış da belirlendi.
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla bedelli askerlik ücreti de güncellendi.
Bedelli askerlik ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.
Bedelli askerliğe ilişkin artışlar memur maaş zamlarına gelen oran kadar oluyor.
MSB açıklaması bekleniyor
Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.
Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.