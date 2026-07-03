Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/bedelli-askerlik-ne-kadar-oldu-1106967129.html
Bedelli askerlik ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Memur maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bedelli askerliğe gelen artış da belirlendi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T10:15+0300
2026-07-03T10:18+0300
ekonomi̇
bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
bedelli asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073266386_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0515b25508e5b647e83541f3435506b3.jpg
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla bedelli askerlik ücreti de güncellendi.Bedelli askerlik ne kadar oldu?Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.Bedelli askerliğe ilişkin artışlar memur maaş zamlarına gelen oran kadar oluyor.MSB açıklaması bekleniyorBedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kira-zammi-orani-belli-oldu-temmuz-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106966336.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073266386_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_21bc10dea0e7484f06957fda96f4d56b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, bedelli asker
bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, bedelli asker

Bedelli askerlik ne kadar oldu?

10:15 03.07.2026 (güncellendi: 10:18 03.07.2026)
© AABedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Memur maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bedelli askerliğe gelen artış da belirlendi.
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla bedelli askerlik ücreti de güncellendi.

Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.
Bedelli askerliğe ilişkin artışlar memur maaş zamlarına gelen oran kadar oluyor.

MSB açıklaması bekleniyor

Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.
Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
EKONOMİ
Kira zammı belli oldu: Temmuz ayı artış oranı ne kadar oldu?
10:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала