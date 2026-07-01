https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbulda-tacizci-kadin-skandali-is-yerlerine-satis-bahanesiyle-girip-erkekleri-taciz-etti-1106921657.html

İstanbul'da tacizci kadın skandalı: İş yerlerine satış bahanesiyle girip, erkekleri taciz etti

İstanbul'da tacizci kadın skandalı: İş yerlerine satış bahanesiyle girip, erkekleri taciz etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iş yerlerine ürün satma bahanesiyle girdiği öne sürülen bir kadının, erkek çalışanlara yönelik taciz girişimlerini gösterdiği iddia edilen güvenlik... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T18:25+0300

2026-07-01T18:25+0300

2026-07-01T18:25+0300

türki̇ye

i̇stanbul

ümraniye

bayrampaşa

taciz

cinsel taciz

sözlü taciz

erkek modellere cinsel taciz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106921471_0:0:627:353_1920x0_80_0_0_98e47cb62c47116c6f15fb3055568eaa.jpg

İstanbul'un farklı ilçelerinde iş yerlerine ürün satma bahanesiyle giren bir kadın, erkek çalışanları taciz etti. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, aynı kişinin farklı iş yerlerinde benzer eylemler gerçekleştirdiği görüldü.İlk olayın Ümraniye'deki bir tamirhanede yaşandığı iddia edildi. Görüntülerde, kadının bir erkek çalışana rızası dışında yakınlaşmaya çalıştığı, çalışanın ise tepki göstererek iş yerinden çıkmasını istediği görüldü.Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, aynı kadın Bayrampaşa'daki bir depoda da benzer şekilde bir erkek çalışana yaklaşarak taciz girişiminde bulundu. Bir başka iş yerinden paylaşılan üçüncü görüntüde ise kadının erkek çalışana fiziksel temasta bulunduğu görüldü.Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler sonrası olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-supheliye-ev-hapsi-cezasi-1106749923.html

türki̇ye

i̇stanbul

ümraniye

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, ümraniye, bayrampaşa, taciz, cinsel taciz, sözlü taciz, erkek modellere cinsel taciz