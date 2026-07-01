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İstanbul'da tacizci kadın skandalı: İş yerlerine satış bahanesiyle girip, erkekleri taciz etti
İstanbul'da tacizci kadın skandalı: İş yerlerine satış bahanesiyle girip, erkekleri taciz etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iş yerlerine ürün satma bahanesiyle girdiği öne sürülen bir kadının, erkek çalışanlara yönelik taciz girişimlerini gösterdiği iddia edilen güvenlik... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T18:25+0300
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İstanbul'un farklı ilçelerinde iş yerlerine ürün satma bahanesiyle giren bir kadın, erkek çalışanları taciz etti. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, aynı kişinin farklı iş yerlerinde benzer eylemler gerçekleştirdiği görüldü.İlk olayın Ümraniye'deki bir tamirhanede yaşandığı iddia edildi. Görüntülerde, kadının bir erkek çalışana rızası dışında yakınlaşmaya çalıştığı, çalışanın ise tepki göstererek iş yerinden çıkmasını istediği görüldü.Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, aynı kadın Bayrampaşa'daki bir depoda da benzer şekilde bir erkek çalışana yaklaşarak taciz girişiminde bulundu. Bir başka iş yerinden paylaşılan üçüncü görüntüde ise kadının erkek çalışana fiziksel temasta bulunduğu görüldü.Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler sonrası olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-supheliye-ev-hapsi-cezasi-1106749923.html
türki̇ye
i̇stanbul
ümraniye
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i̇stanbul, ümraniye, bayrampaşa, taciz, cinsel taciz, sözlü taciz, erkek modellere cinsel taciz
i̇stanbul, ümraniye, bayrampaşa, taciz, cinsel taciz, sözlü taciz, erkek modellere cinsel taciz

İstanbul'da tacizci kadın skandalı: İş yerlerine satış bahanesiyle girip, erkekleri taciz etti

18:25 01.07.2026
© Fotoğraf : İş yeri kamerasıİstanbul'da kadın tacizci
İstanbul'da kadın tacizci - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Fotoğraf : İş yeri kamerası
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İstanbul'da iş yerlerine ürün satma bahanesiyle girdiği öne sürülen bir kadının, erkek çalışanlara yönelik taciz girişimlerini gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'un farklı ilçelerinde iş yerlerine ürün satma bahanesiyle giren bir kadın, erkek çalışanları taciz etti.
Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, aynı kişinin farklı iş yerlerinde benzer eylemler gerçekleştirdiği görüldü.
İlk olayın Ümraniye'deki bir tamirhanede yaşandığı iddia edildi. Görüntülerde, kadının bir erkek çalışana rızası dışında yakınlaşmaya çalıştığı, çalışanın ise tepki göstererek iş yerinden çıkmasını istediği görüldü.
Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, aynı kadın Bayrampaşa'daki bir depoda da benzer şekilde bir erkek çalışana yaklaşarak taciz girişiminde bulundu. Bir başka iş yerinden paylaşılan üçüncü görüntüde ise kadının erkek çalışana fiziksel temasta bulunduğu görüldü.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler sonrası olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
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