https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/galatasarayin-hazirlik-maclari-belli-oldu-1106990130.html

Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu

Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında Monza ve Venezia'yla karşı karşıya gelirken, İstanbul'da ise Villarreal'i ağırlayacak. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T21:01+0300

2026-07-03T21:01+0300

2026-07-03T21:01+0300

spor

galatasaray

i̇stanbul

villarreal

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

maç

maç yayını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086477361_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c11a01579c12265c1afee5fe0b27d0ba.jpg

Galatasaray Spor Kulübü, hazırlık maçlarının programını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Cimbom, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında 24 Temmuz Cuma günü Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Raiffeisen Arena'da Serie A'nın yeni ekiplerinden Monza'yla karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesini ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda Venezia'ya karşı oynayacak.Avusturya kampını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, hazırlık sürecindeki son sınavını 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Villarreal karşısında verecek.Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı üç hazırlık karşılaşması da TSİ 21.00'de başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/fenerbahce-manchester-cityden-nathan-akeyi-kadrosuna-katti-1106985820.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, i̇stanbul, villarreal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını