https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/galatasarayin-hazirlik-maclari-belli-oldu-1106990130.html
Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu
Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında Monza ve Venezia'yla karşı karşıya gelirken, İstanbul'da ise Villarreal'i ağırlayacak. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T21:01+0300
2026-07-03T21:01+0300
2026-07-03T21:01+0300
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Galatasaray Spor Kulübü, hazırlık maçlarının programını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Cimbom, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında 24 Temmuz Cuma günü Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Raiffeisen Arena'da Serie A'nın yeni ekiplerinden Monza'yla karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesini ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda Venezia'ya karşı oynayacak.Avusturya kampını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, hazırlık sürecindeki son sınavını 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Villarreal karşısında verecek.Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı üç hazırlık karşılaşması da TSİ 21.00'de başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/fenerbahce-manchester-cityden-nathan-akeyi-kadrosuna-katti-1106985820.html
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galatasaray, i̇stanbul, villarreal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını
galatasaray, i̇stanbul, villarreal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını
Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında Monza ve Venezia'yla karşı karşıya gelirken, İstanbul'da ise Villarreal'i ağırlayacak.
Galatasaray Spor Kulübü, hazırlık maçlarının programını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Cimbom, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında 24 Temmuz Cuma günü Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Raiffeisen Arena'da Serie A'nın yeni ekiplerinden Monza'yla karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesini ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda Venezia'ya karşı oynayacak.
Avusturya kampını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, hazırlık sürecindeki son sınavını 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Villarreal karşısında verecek.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı üç hazırlık karşılaşması da TSİ 21.00'de başlayacak.