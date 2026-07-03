Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/fenerbahce-manchester-cityden-nathan-akeyi-kadrosuna-katti-1106985820.html
Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna kattı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin transferini... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T17:54+0300
2026-07-03T17:54+0300
spor
manchester
fenerbahçe
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/03/1106985663_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6fbfa6f6e94f3e8eb260c24c1291f2f7.jpg
Fenerbahçe SK, Manchester City ve Hollanda Milli Takımı forması giyen Nathan Ake'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden deneyimli savunmacının, turnuvanın ardından kullanacağı iznin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahce-baskani-yildirimin-evinde-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1106895998.html
manchester
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/03/1106985663_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e7ee779e79e9b490df6ebb8cecdc10c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
manchester, fenerbahçe, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)
manchester, fenerbahçe, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna kattı

17:54 03.07.2026
© AANathan Ake
Nathan Ake - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA
Abone ol
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe SK, Manchester City ve Hollanda Milli Takımı forması giyen Nathan Ake'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden deneyimli savunmacının, turnuvanın ardından kullanacağı iznin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
SPOR
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın evinde bir kadın hayatını kaybetti iddiası: Yaz Yıldırım'dan ilk açıklama
30 Haziran , 20:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала