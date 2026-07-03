https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/fenerbahce-manchester-cityden-nathan-akeyi-kadrosuna-katti-1106985820.html
Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna kattı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin transferini... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T17:54+0300
2026-07-03T17:54+0300
2026-07-03T17:54+0300
spor
manchester
fenerbahçe
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe SK, Manchester City ve Hollanda Milli Takımı forması giyen Nathan Ake'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden deneyimli savunmacının, turnuvanın ardından kullanacağı iznin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahce-baskani-yildirimin-evinde-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1106895998.html
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manchester, fenerbahçe, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)
manchester, fenerbahçe, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe SK, Manchester City ve Hollanda Milli Takımı forması giyen Nathan Ake'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden deneyimli savunmacının, turnuvanın ardından kullanacağı iznin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacağı belirtildi.