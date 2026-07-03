https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/cinli-bilim-insanlarindan-onemli-kesif-yillardir-sessiz-kalan-yildizdan-ilk-kez-radyo-sinyali-1106969189.html

Çinli bilim insanlarından önemli keşif: Yıllardır sessiz kalan yıldızdan ilk kez radyo sinyali alındı

Çinli bilim insanlarından önemli keşif: Yıllardır sessiz kalan yıldızdan ilk kez radyo sinyali alındı

Sputnik Türkiye

Çinli gökbilimciler, onlarca yıldır radyo sessizliğinde olduğu düşünülen genç bir nötron yıldızından ilk kez radyo darbeleri tespit etti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T11:13+0300

2026-07-03T11:13+0300

2026-07-03T11:13+0300

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samanyolu galaksisi

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Çinli bilim insanları, uzun yıllardır radyo dalga boylarında hiçbir sinyal vermediği düşünülen genç bir nötron yıldızından ilk kez radyo sinyali tespit etmeyi başardı.Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre keşif, onlarca yıldır dünya genelinde sürdürülen gözlem çalışmalarında bu tür bir cisimden elde edilen ilk başarılı radyo sinyali olarak kayıtlara geçti.Araştırma, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Gözlemevleri ile Tsinghua Üniversitesi Astronomi Bölümü'nden bilim insanları tarafından yürütüldü.'Radyo sessizliği' olduğu düşünülüyorduAraştırmanın odağındaki gök cismi, süpernova kalıntılarının merkezinde bulunan ve Merkezi Kompakt Cisim olarak adlandırılan genç nötron yıldızları sınıfında yer alıyor.Bu cisimler, X-ışınlarında oldukça parlak görünmelerine rağmen bugüne kadar radyo teleskoplarıyla tespit edilemediği için "radyo sessizliğinde" olduğu değerlendiriliyordu.Bilim insanları uzun süredir bu yıldızların gerçekten radyo sinyali üretip üretmediğini ya da sinyallerinin mevcut teleskoplarla algılanamayacak kadar zayıf olup olmadığını tartışıyordu.424 milisaniyelik radyo sinyali tespit edildiAraştırmacılar, Güney Afrika'da bulunan ve dünyanın en büyük radyo teleskop projelerinden biri olan Square Kilometre Array'in (SKA) öncüsü niteliğindeki MeerKAT Radyo Teleskobu ile yaptıkları gözlemlerde yaklaşık 424 milisaniyelik periyoda sahip düzenli radyo darbeleri tespit etti.Sinyallerin, bir süpernova kalıntısının merkezindeki örnek CCO'dan geldiği doğrulanırken, söz konusu cismin aslında bir radyo pulsarı olduğu ortaya konuldu.Samanyolu'nda keşfedilmeyi bekleyen yıldızlar olabilirAraştırmacılar, elde edilen sonuçların nispeten zayıf manyetik alana sahip genç nötron yıldızlarının da radyo sinyali üretebildiğini gösterdiğini belirtti.Bilim insanlarına göre bu keşif, Samanyolu Galaksisi'nde henüz tespit edilememiş çok sayıda sönük ve genç radyo pulsarının bulunabileceğine de işaret ediyor.

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