https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/taylandda-11-yasindaki-cocugun-kullandigi-kamyonet-hac-yolundaki-kesislere-carpti-8-kisi-oldu-1106962308.html

Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonet hac yolundaki keşişlere çarptı: 8 kişi öldü

Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonet hac yolundaki keşişlere çarptı: 8 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Tayland'ın Mukdahan eyaletinde 11 yaşındaki özel gereksinimli bir çocuğun kullandığı kamyonet, hac yürüyüşü yapan Budist keşişlerin arasına daldı. Kazada 8... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T08:08+0300

2026-07-03T08:08+0300

2026-07-03T08:08+0300

yaşam

tayland

keşiş

araba kazası

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Tayland'ın kuzeydoğusundaki Mukdahan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı kamyonetin hac yürüyüşü yapan Budist keşişlere çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Mukdahan'daki bir tapınaktan komşu Ubon Ratchathani eyaletindeki başka bir tapınağa doğru yürüyen 34 Budist keşiş ve 5 sivil takipçiden oluşan grup, yolun kenarında ilerlerken kamyonetin çarpmasıyla ağır kayıplar verdi.Mukdahan Valisi Vorayan Bunarat, beş keşişin olay yerinde, üç keşişin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Kazada 22 keşiş ile bir sivil yaralanırken, dört kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Aracı evden izinsiz aldığı öne sürüldüMukdahan Emniyet Müdürü Tümgeneral Pairoj Thaiphutra, özel gereksinimli olduğu belirtilen 11 yaşındaki çocuğun kamyoneti ailesinin evinden izinsiz aldığını ve yaklaşık 10 kilometre kullandıktan sonra keşiş grubuna çarptığını söyledi.Polis, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bu aşamada herhangi bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı.Yetkililer, çocuğun kazanın ardından şokta olduğunu ve henüz ifadesinin alınamadığını belirtti. Çocuk koruma görevlilerinin gözetiminde sorgulanacağı ifade edildi.Güvenlik kamerasına yansıdıYerel kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, keşişlerin yol kenarında tek sıra halinde yürüdüğü sırada kamyonetin kontrolden çıkarak grubun arasına daldığı görüldü.Polis, görgü tanıklarının aracın çarpmadan önce zikzak çizerek ilerlediğini söylediğini aktarırken, kazanın kesin nedeninin yürütülen incelemenin ardından netleşeceğini bildirdi.

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tayland, keşiş, araba kazası