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Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın: Müdahale sürüyor
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı baharatçıda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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mısır çarşısı
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İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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mısır çarşısı, yangın, yangın söndürme
mısır çarşısı, yangın, yangın söndürme

Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın: Müdahale sürüyor

13:23 02.07.2026 (güncellendi: 13:26 02.07.2026)
© İHABirçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı
Birçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© İHA
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Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı baharatçıda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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