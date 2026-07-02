https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/tarihi-misir-carsisinda-yangin-1106941936.html
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın: Müdahale sürüyor
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı baharatçıda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T13:23+0300
2026-07-02T13:23+0300
2026-07-02T13:26+0300
mısır çarşısı
yangın
yangın söndürme
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İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
mısır çarşısı
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mısır çarşısı, yangın, yangın söndürme
mısır çarşısı, yangın, yangın söndürme
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın: Müdahale sürüyor
13:23 02.07.2026 (güncellendi: 13:26 02.07.2026)
Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı baharatçıda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.