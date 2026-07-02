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AFAD duyurdu: Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin, 19.87 kilometre derinliğinde... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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AFAD, Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Akdeniz'deki deprem saat 14.06'da gerçekleşti. Depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/universiteye-donus-yolu-aciliyor-ogrenci-affi-tbmmye-sunuldu-1106937515.html
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afad, deprem, deprem son dakika, muğla
afad, deprem, deprem son dakika, muğla

AFAD duyurdu: Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

14:29 02.07.2026 (güncellendi: 14:33 02.07.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin, 19.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'deki deprem saat 14.06'da gerçekleşti. Depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü.
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