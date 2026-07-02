https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/afad-duyurdu-mugla-aciklarinda-53-buyuklugunde-deprem-1106944558.html
AFAD duyurdu: Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin, 19.87 kilometre derinliğinde... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T14:29+0300
2026-07-02T14:29+0300
2026-07-02T14:33+0300
son depremler
afad
deprem
deprem son dakika
muğla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
AFAD, Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Akdeniz'deki deprem saat 14.06'da gerçekleşti. Depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/universiteye-donus-yolu-aciliyor-ogrenci-affi-tbmmye-sunuldu-1106937515.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad, deprem, deprem son dakika, muğla
afad, deprem, deprem son dakika, muğla
AFAD duyurdu: Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
14:29 02.07.2026 (güncellendi: 14:33 02.07.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin, 19.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'deki deprem saat 14.06'da gerçekleşti. Depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü.