https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-isvece-nota-stockholmdeki-buyukelcilige-yonelik-iha-saldirisi-protesto-edildi-1106957533.html

Rusya’dan İsveç’e nota: Stockholm’deki büyükelçiliğe yönelik İHA saldırısı protesto edildi

Rusya’dan İsveç’e nota: Stockholm’deki büyükelçiliğe yönelik İHA saldırısı protesto edildi

Sputnik Türkiye

Rusya, Stockholm Büyükelçiliğini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle İsveç Dışişleri Bakanlığına resmi protesto notası iletti. Moskova... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T22:43+0300

2026-07-02T22:43+0300

2026-07-02T22:43+0300

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i̇sveç

saldırı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

moskova

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Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyayev, büyükelçilik binasına gece saatlerinde düzenlenen son İHA saldırısının ardından İsveç makamları nezdinde resmi girişimde bulunduklarını duyurdu.Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükelçi Belyayev, “İsveç Dışişleri Bakanlığına nota göndererek bir kez daha, hatta artık güçlü bir talep olarak, soruşturmanın sonuçları hakkında tarafımıza bilgi verilmesini beklediğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.Son iki yılda elçiliğe yönelik periyodik İHA eylemlerinin gerçekleştiğine dikkat çeken Rus diplomat, yetkili makamların yürüttüğü soruşturmalarda henüz hiçbir somut sonuca ulaşılamadığını vurguladı.Diplomatik misyonu hedef alan son saldırının detayları da netleşti. Açıklamaya göre olaya karışan iki İHA’dan biri elçilik binasına boya bırakırken, üzerinde sahte el yapımı patlayıcı (EYP) maketi bulunan diğer İHA ise binanın hemen yakınındaki bir alana düştü.İsveç'teki Rus diplomatik temsilciliklerinden elde edilen bilgilere göre, misyonlara yönelik saldırılar son dönemde yoğunlaştı. Kasım 2023’te Rusya’nın ticaret temsilciliğine yönelik benzer bir boyalı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Rus yetkililer, yalnızca Mayıs 2024’ten bu yana İsveç’teki dış temsilciliklerinin yaklaşık 20 kez bu tür eylemlere maruz kaldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-starobelskteki-saldiriya-iliskin-dosyayi-bmye-tasidi-1106954050.html

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rusya, rus büyükelçiliği, nota, protesto, stockholm, i̇sveç, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, eyp