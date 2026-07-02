https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-isvece-nota-stockholmdeki-buyukelcilige-yonelik-iha-saldirisi-protesto-edildi-1106957533.html
Rusya’dan İsveç’e nota: Stockholm’deki büyükelçiliğe yönelik İHA saldırısı protesto edildi
Rusya’dan İsveç’e nota: Stockholm’deki büyükelçiliğe yönelik İHA saldırısı protesto edildi
Sputnik Türkiye
Rusya, Stockholm Büyükelçiliğini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle İsveç Dışişleri Bakanlığına resmi protesto notası iletti. Moskova... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T22:43+0300
2026-07-02T22:43+0300
2026-07-02T22:43+0300
dünya
rusya
rus büyükelçiliği
nota
protesto
stockholm
i̇sveç
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
moskova
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Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyayev, büyükelçilik binasına gece saatlerinde düzenlenen son İHA saldırısının ardından İsveç makamları nezdinde resmi girişimde bulunduklarını duyurdu.Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükelçi Belyayev, “İsveç Dışişleri Bakanlığına nota göndererek bir kez daha, hatta artık güçlü bir talep olarak, soruşturmanın sonuçları hakkında tarafımıza bilgi verilmesini beklediğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.Son iki yılda elçiliğe yönelik periyodik İHA eylemlerinin gerçekleştiğine dikkat çeken Rus diplomat, yetkili makamların yürüttüğü soruşturmalarda henüz hiçbir somut sonuca ulaşılamadığını vurguladı.Diplomatik misyonu hedef alan son saldırının detayları da netleşti. Açıklamaya göre olaya karışan iki İHA’dan biri elçilik binasına boya bırakırken, üzerinde sahte el yapımı patlayıcı (EYP) maketi bulunan diğer İHA ise binanın hemen yakınındaki bir alana düştü.İsveç'teki Rus diplomatik temsilciliklerinden elde edilen bilgilere göre, misyonlara yönelik saldırılar son dönemde yoğunlaştı. Kasım 2023’te Rusya’nın ticaret temsilciliğine yönelik benzer bir boyalı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Rus yetkililer, yalnızca Mayıs 2024’ten bu yana İsveç’teki dış temsilciliklerinin yaklaşık 20 kez bu tür eylemlere maruz kaldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-starobelskteki-saldiriya-iliskin-dosyayi-bmye-tasidi-1106954050.html
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rusya, rus büyükelçiliği, nota, protesto, stockholm, i̇sveç, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, eyp
rusya, rus büyükelçiliği, nota, protesto, stockholm, i̇sveç, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, eyp
Rusya’dan İsveç’e nota: Stockholm’deki büyükelçiliğe yönelik İHA saldırısı protesto edildi
Rusya, Stockholm Büyükelçiliğini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle İsveç Dışişleri Bakanlığına resmi protesto notası iletti. Moskova, iki yıldır süren eylemlere rağmen yürütülen soruşturmalardan hiçbir netice alınamamasını eleştirdi.
Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyayev, büyükelçilik binasına gece saatlerinde düzenlenen son İHA saldırısının ardından İsveç makamları nezdinde resmi girişimde bulunduklarını duyurdu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükelçi Belyayev, “İsveç Dışişleri Bakanlığına nota göndererek bir kez daha, hatta artık güçlü bir talep olarak, soruşturmanın sonuçları hakkında tarafımıza bilgi verilmesini beklediğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.
Son iki yılda elçiliğe yönelik periyodik İHA eylemlerinin gerçekleştiğine dikkat çeken Rus diplomat, yetkili makamların yürüttüğü soruşturmalarda henüz hiçbir somut sonuca ulaşılamadığını vurguladı.
Diplomatik misyonu hedef alan son saldırının detayları da netleşti. Açıklamaya göre olaya karışan iki İHA’dan biri elçilik binasına boya bırakırken, üzerinde sahte el yapımı patlayıcı (EYP) maketi bulunan diğer İHA ise binanın hemen yakınındaki bir alana düştü.
İsveç'teki Rus diplomatik temsilciliklerinden elde edilen bilgilere göre, misyonlara yönelik saldırılar son dönemde yoğunlaştı. Kasım 2023’te Rusya’nın ticaret temsilciliğine yönelik benzer bir boyalı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Rus yetkililer, yalnızca Mayıs 2024’ten bu yana İsveç’teki dış temsilciliklerinin yaklaşık 20 kez bu tür eylemlere maruz kaldığını belirtti.