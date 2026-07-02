https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusya-starobelskteki-saldiriya-iliskin-dosyayi-bmye-tasidi-1106954050.html
Rusya, Starobelsk’teki saldırıya ilişkin dosyayı BM’ye taşıdı
Rusya, Starobelsk’teki saldırıya ilişkin dosyayı BM’ye taşıdı
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun Starobelsk şehrinde bir öğrenci yurduna düzenlediği ve 21 kişinin ölümüne yol açan saldırıya... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T20:12+0300
2026-07-02T20:12+0300
2026-07-02T20:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
yana lantratova
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
rusya
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova’nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk kentinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin hazırlanan dosya uluslararası mercilere taşındı.Açıklamada, Lantratova'nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Starobelsk’te yaşanan facianın özel bir başlık altında ele alındığı belirtildi.Toplantıya ilişkin, "Starobelsk’teki trajediye ilişkin materyaller uluslararası insan hakları kuruluşları için hazırlandı ve BM organlarına resmi başvurular gönderildi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca yakın zamanda, saldırıda kullanılan silahlara ilişkin teknik bilgiler, hava saldırısının kronolojisi ve yürütülen soruşturmaların sonuçlarını içeren daha kapsamlı ek belgelerin de BM ve ilgili kurumlara sunulacağı aktarıldı.22 Mayıs’ı 23 Mayıs’a bağlayan gece Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı. Hayatta kalan öğrenciler, İHA’ların uzun süre kampüs üzerinde dolaştığını ve hedef gözeterek saldırı yaptığını ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının “tesadüfi olmadığını” belirterek, Savunma Bakanlığı’na askeri yanıt seçenekleri üzerinde çalışma talimatı vermişti. Ardından Rus ordusu, Ukrayna askeri yönetimiyle bağlantılı kritik hedeflere “Oreşnik”, “Kinjal”, “İskender” ve “Tsirkon” füzelerinin de kullanıldığı misilleme saldırıları düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bryanskta-belarus-yolcu-otobusune-iha-saldirisi-yaralilar-var-1106948801.html
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yana lantratova, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, rusya, birleşmiş milletler (bm)
yana lantratova, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, rusya, birleşmiş milletler (bm)
Rusya, Starobelsk’teki saldırıya ilişkin dosyayı BM’ye taşıdı
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun Starobelsk şehrinde bir öğrenci yurduna düzenlediği ve 21 kişinin ölümüne yol açan saldırıya dair hazırlanan dosyaların Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası insan hakları kurumlarına iletildiğini açıkladı.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova’nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk kentinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin hazırlanan dosya uluslararası mercilere taşındı.
Açıklamada, Lantratova'nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Starobelsk’te yaşanan facianın özel bir başlık altında ele alındığı belirtildi.
Toplantıya ilişkin, "Starobelsk’teki trajediye ilişkin materyaller uluslararası insan hakları kuruluşları için hazırlandı ve BM organlarına resmi başvurular gönderildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca yakın zamanda, saldırıda kullanılan silahlara ilişkin teknik bilgiler, hava saldırısının kronolojisi ve yürütülen soruşturmaların sonuçlarını içeren daha kapsamlı ek belgelerin de BM ve ilgili kurumlara sunulacağı aktarıldı.
22 Mayıs’ı 23 Mayıs’a bağlayan gece Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı. Hayatta kalan öğrenciler, İHA’ların uzun süre kampüs üzerinde dolaştığını ve hedef gözeterek saldırı yaptığını ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının “tesadüfi olmadığını” belirterek, Savunma Bakanlığı’na askeri yanıt seçenekleri üzerinde çalışma talimatı vermişti. Ardından Rus ordusu, Ukrayna askeri yönetimiyle bağlantılı kritik hedeflere “Oreşnik”, “Kinjal”, “İskender” ve “Tsirkon” füzelerinin de kullanıldığı misilleme saldırıları düzenlemişti.