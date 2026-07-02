https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ogrenci-affi-teklifi-yarin-meclise-sunulacak-1106927240.html

Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak

Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak

Sputnik Türkiye

Üniversite eğitimi kesintiye uğrayan binlerce kişinin beklediği öğrenci affına ilişkin düzenlemenin yarın Meclis'e sunulacağı açıklandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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öğrenci affından kim yararlanacak

öğrenci affından kim yararlanamayacak

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yarın saat 12.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak. Teklife ilişkin ayrıntıların, aynı gün AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ogrenci-affi-tbmm-gundemine-gelecek-kimleri-kapsiyor-hangi-yillar-icin-gecerli-1106854131.html

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