https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ogrenci-affi-teklifi-yarin-meclise-sunulacak-1106927240.html
Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Sputnik Türkiye
Üniversite eğitimi kesintiye uğrayan binlerce kişinin beklediği öğrenci affına ilişkin düzenlemenin yarın Meclis'e sunulacağı açıklandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T00:40+0300
2026-07-02T00:40+0300
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meclis
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
öğrenci affı
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öğrenci affından kim yararlanacak
öğrenci affından kim yararlanamayacak
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yarın saat 12.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak. Teklife ilişkin ayrıntıların, aynı gün AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ogrenci-affi-tbmm-gundemine-gelecek-kimleri-kapsiyor-hangi-yillar-icin-gecerli-1106854131.html
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meclis, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), öğrenci affı, öğrenci affı kapsamı, öğrenci affından kim yararlanacak, öğrenci affından kim yararlanamayacak
meclis, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), öğrenci affı, öğrenci affı kapsamı, öğrenci affından kim yararlanacak, öğrenci affından kim yararlanamayacak
Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Üniversite eğitimi kesintiye uğrayan binlerce kişinin beklediği öğrenci affına ilişkin düzenlemenin yarın Meclis'e sunulacağı açıklandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yarın saat 12.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak.
Teklife ilişkin ayrıntıların, aynı gün AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.