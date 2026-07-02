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Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Sputnik Türkiye
Üniversite eğitimi kesintiye uğrayan binlerce kişinin beklediği öğrenci affına ilişkin düzenlemenin yarın Meclis'e sunulacağı açıklandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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öğrenci affı kapsamı
öğrenci affından kim yararlanacak
öğrenci affından kim yararlanamayacak
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yarın saat 12.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak. Teklife ilişkin ayrıntıların, aynı gün AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ogrenci-affi-tbmm-gundemine-gelecek-kimleri-kapsiyor-hangi-yillar-icin-gecerli-1106854131.html
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meclis, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), öğrenci affı, öğrenci affı kapsamı, öğrenci affından kim yararlanacak, öğrenci affından kim yararlanamayacak
meclis, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), öğrenci affı, öğrenci affı kapsamı, öğrenci affından kim yararlanacak, öğrenci affından kim yararlanamayacak

Öğrenci affı teklifi yarın Meclis'e sunulacak

00:40 02.07.2026
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
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Üniversite eğitimi kesintiye uğrayan binlerce kişinin beklediği öğrenci affına ilişkin düzenlemenin yarın Meclis'e sunulacağı açıklandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yarın saat 12.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak.
Teklife ilişkin ayrıntıların, aynı gün AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Üniversite öğrencisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
YAŞAM
Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek: Kimleri kapsıyor, hangi yıllar için geçerli?
29 Haziran , 15:39
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