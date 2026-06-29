https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ogrenci-affi-tbmm-gundemine-gelecek-kimleri-kapsiyor-hangi-yillar-icin-gecerli-1106854131.html

Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek: Kimleri kapsıyor, hangi yıllar için geçerli?

Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek: Kimleri kapsıyor, hangi yıllar için geçerli?

Sputnik Türkiye

AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T15:39+0300

2026-06-29T15:39+0300

2026-06-29T15:39+0300

yaşam

ösym

tbmm

öğrenci affı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106257302_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8f78bf462099481bd7dc591e7b72e257.png

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.Öğrenci affı geliyor mu?Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.Okulla ilişiği kesilenler dikkatÖn lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.Kimler kapsam dışı?Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/yok-acikladi-universite-disindaki-egitimler-artik-transkripte-girecek-ve-krediye-donusecek-1106715831.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, tbmm, öğrenci affı