https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/icisleri-bakanligi-sahipsiz-kopegin-15-yasindaki-cocuga-saldirmasiyla-ilgili-harekete-gecti-1106941483.html

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeğin 1.5 yaşındaki çocuğa saldırmasıyla ilgili harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeğin 1.5 yaşındaki çocuğa saldırmasıyla ilgili harekete geçti

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da 1.5 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanmasıyla ilgili olayın incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T13:13+0300

2026-07-02T13:13+0300

2026-07-02T13:13+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

şanlıurfa

i̇çişleri bakanlığı

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başıboş sokak köpeği

sokak hayvanları

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa Halfeti'de bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanması olayının incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmesi talimatı verdi.Aksaklıklar ve ihmal iddiaları incelenecekBakanlıktan, 30 Haziran'da Halfeti'nin Yukarıgöklü Mahallesi'nde Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.Bakanlığın olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaralanan Aral'ın Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Söz konusu olaya ilişkin olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/sahipsiz-kopegin-saldirdigi-15-yasindaki-cocuk-yaralandi--1106910188.html

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mustafa çiftçi, şanlıurfa, i̇çişleri bakanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları