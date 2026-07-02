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İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeğin 1.5 yaşındaki çocuğa saldırmasıyla ilgili harekete geçti
İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeğin 1.5 yaşındaki çocuğa saldırmasıyla ilgili harekete geçti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da 1.5 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanmasıyla ilgili olayın incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa Halfeti'de bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanması olayının incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmesi talimatı verdi.Aksaklıklar ve ihmal iddiaları incelenecekBakanlıktan, 30 Haziran'da Halfeti'nin Yukarıgöklü Mahallesi'nde Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.Bakanlığın olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaralanan Aral'ın Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Söz konusu olaya ilişkin olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/sahipsiz-kopegin-saldirdigi-15-yasindaki-cocuk-yaralandi--1106910188.html
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mustafa çiftçi, şanlıurfa, i̇çişleri bakanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları
mustafa çiftçi, şanlıurfa, i̇çişleri bakanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeğin 1.5 yaşındaki çocuğa saldırmasıyla ilgili harekete geçti

13:13 02.07.2026
© Eşber AyaydınŞanlıurfa
Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Eşber Ayaydın
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Şanlıurfa'da 1.5 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanmasıyla ilgili olayın incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa Halfeti'de bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanması olayının incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmesi talimatı verdi.

Aksaklıklar ve ihmal iddiaları incelenecek

Bakanlıktan, 30 Haziran'da Halfeti'nin Yukarıgöklü Mahallesi'nde Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlığın olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaralanan Aral'ın Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.
Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu olaya ilişkin olarak sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
TÜRKİYE
Sahipsiz köpeğin saldırdığı 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı
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