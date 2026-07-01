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Sahipsiz köpeğin saldırdığı 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı
Sahipsiz köpeğin saldırdığı 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa Halfeti'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki Muhammed Ali Aral isimli çocuk yaralandı.Halası tarafından kurtarıldıHalfeti Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.Başından yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Aziz Aral, annesi ve halasıyla evin önünde vakit geçiren çocuğuna sahipsiz köpeğin saldırdığını, oğlunun halasının müdahalesiyle kurtarıldığını söyledi. Çocuğuna Halfeti Devlet Hastanesinde 4 dikiş atıldığını anlatan Aral, "Köpeklerin toplatılması lazım. Sadece benim çocuğum değil, başka ailelerin çocuklarına da zarar verebilir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/sokak-hayvanlari-saldirilari-iki-belediye-baskani-icin-sorusturma-izni-1106872255.html
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köpek, köpek saldırısı , sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları
köpek, köpek saldırısı , sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları

Sahipsiz köpeğin saldırdığı 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı

13:18 01.07.2026
© Eşber AyaydınŞanlıurfa
Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Eşber Ayaydın
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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Şanlıurfa Halfeti'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki Muhammed Ali Aral isimli çocuk yaralandı.

Halası tarafından kurtarıldı

Halfeti Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.
Başından yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Aziz Aral, annesi ve halasıyla evin önünde vakit geçiren çocuğuna sahipsiz köpeğin saldırdığını, oğlunun halasının müdahalesiyle kurtarıldığını söyledi. Çocuğuna Halfeti Devlet Hastanesinde 4 dikiş atıldığını anlatan Aral, "Köpeklerin toplatılması lazım. Sadece benim çocuğum değil, başka ailelerin çocuklarına da zarar verebilir." dedi.
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