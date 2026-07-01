https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/sahipsiz-kopegin-saldirdigi-15-yasindaki-cocuk-yaralandi--1106910188.html

Sahipsiz köpeğin saldırdığı 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Sahipsiz köpeğin saldırdığı 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T13:18+0300

2026-07-01T13:18+0300

2026-07-01T13:18+0300

türki̇ye

köpek

köpek saldırısı

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

sokak hayvanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106909819_0:145:2048:1297_1920x0_80_0_0_ace67a4e87706303d631399ac6a3a148.jpg

Şanlıurfa Halfeti'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki Muhammed Ali Aral isimli çocuk yaralandı.Halası tarafından kurtarıldıHalfeti Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.Başından yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Aziz Aral, annesi ve halasıyla evin önünde vakit geçiren çocuğuna sahipsiz köpeğin saldırdığını, oğlunun halasının müdahalesiyle kurtarıldığını söyledi. Çocuğuna Halfeti Devlet Hastanesinde 4 dikiş atıldığını anlatan Aral, "Köpeklerin toplatılması lazım. Sadece benim çocuğum değil, başka ailelerin çocuklarına da zarar verebilir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/sokak-hayvanlari-saldirilari-iki-belediye-baskani-icin-sorusturma-izni-1106872255.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, köpek saldırısı , sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları