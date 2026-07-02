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Bursa'da yaşlı çift 100 milyon lira dolandırıldı: 6 kişi tutuklandı

Bursa'da yaşlı çift 100 milyon lira dolandırıldı: 6 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 il ve Sarp Sınır... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T20:18+0300

2026-07-02T20:18+0300

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Yaşlı çiftin dolandırıldıklarını belirterek şikâyette bulunmasının ardından Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri açık hatlar üzerinden yaşlı çifti aradıkları, kendilerini polis olarak tanıtıp adlarına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını öne sürerek mağdurları korkutup yönlendirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, evde bulunan ziynet eşyalarının inceleme amacıyla teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek çifti ikna ettiği tespit edildi.Soruşturmada, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldığı, mağdurlara ait kredi kartlarını paravan şirketler aracılığıyla 7 milyon 600 bin lira tutarında kullandığı ve yaşlı çifte ait 7 taşınmazı piyasa değerinin çok altında sattırdığı ortaya çıktı.Yaklaşık 2.5 ay süren dolandırıcılık sürecinde yaşlı çifti toplam 100 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin, telefonlardaki yazışma ve delilleri silmek amacıyla mağdurların evine bir kişiyi gönderdiği de belirlendi.İlk aramaların yurt dışından yapıldığının tespit edilmesi üzerine ekipler 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın ve Konya'yla Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca el konuldu.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.Öte yandan, soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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