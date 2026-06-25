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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/polisiz-hakkinizda-sikayet-var-yalaniyla-79-yasindaki-kadini-dolandirdilar-kasadaki-altinlarini-1106757995.html
'Polisiz, hakkınızda şikayet var' yalanıyla 79 yaşındaki kadını dolandırdılar: Kasadaki altınlarını eliyle teslim etti
'Polisiz, hakkınızda şikayet var' yalanıyla 79 yaşındaki kadını dolandırdılar: Kasadaki altınlarını eliyle teslim etti
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İstanbul'da dolandırıcıların tuzağına düşen 79 yaşındaki kadın yüklü miktardaki dövizini ve ziynet eşyasını kaptırdı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Telefonla aradıkları 79 yaşındaki kadını 'polisiz, hakkınızda şikayet var' diye kandıran, banka kasasındaki ziynet eşyalarını ve parasını aldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin ifadesinde, komisyon karşılığında 1000 dolar ücretle çalıştığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını söylediği ortaya çıktı. Banka kasasındaki ziynet eşyalarını eve gelen dolandırıcıya verdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da 79 yaşındaki S.G'nin dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 17 Haziran'da mağduru gün boyunca cep telefonuyla arayarak "Hakkınızda şikayet var." yalanıyla güven kazandıkları belirlendi.Şüphelilerin yönlendirmesiyle mağdurun, 18 Haziran'da banka kasasında bulunan ziynet eşyaları ve dövizlerini aldığı tespit edildi. Daha sonra zanlılardan birinin gece saatlerinde mağdurun evine giderek altın ve dövizleri saydıktan sonra ayrıldığı, bir kuyumcuya giderek aldığı altınları dolara çevirdiği belirlendi.Bakıcısıyla birlikte yaşayan yaşlı kadını hedef alan şüphelilerin, özellikle bakıcının evde bulunmadığı saatleri tercih ettiği ve mağduru evde yalnız olması gerektiğine inandırdığı da ortaya çıktı.Bin dolar komisyonla çalıştığını itiraf ettiPolis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde, komisyon karşılığında 1000 dolar ücretle çalıştığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını beyan etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Şüphelinin mağdurun bulunduğu binaya girip elinde ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu poşetle ayrıldığı, daha sonra aynı poşetle kuyumcuya giderek ziynet eşyalarını bozdurduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/sosyal-medyada-buyu-tuzagi-sofi-serkan-ismiyle-50-kisiyi-dolandirdi-1106755851.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

'Polisiz, hakkınızda şikayet var' yalanıyla 79 yaşındaki kadını dolandırdılar: Kasadaki altınlarını eliyle teslim etti

09:49 25.06.2026
© AAGözaltı- Polis- Operasyon
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
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İstanbul'da dolandırıcıların tuzağına düşen 79 yaşındaki kadın yüklü miktardaki dövizini ve ziynet eşyasını kaptırdı.
Telefonla aradıkları 79 yaşındaki kadını 'polisiz, hakkınızda şikayet var' diye kandıran, banka kasasındaki ziynet eşyalarını ve parasını aldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin ifadesinde, komisyon karşılığında 1000 dolar ücretle çalıştığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını söylediği ortaya çıktı.

Banka kasasındaki ziynet eşyalarını eve gelen dolandırıcıya verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da 79 yaşındaki S.G'nin dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 17 Haziran'da mağduru gün boyunca cep telefonuyla arayarak "Hakkınızda şikayet var." yalanıyla güven kazandıkları belirlendi.
Şüphelilerin yönlendirmesiyle mağdurun, 18 Haziran'da banka kasasında bulunan ziynet eşyaları ve dövizlerini aldığı tespit edildi. Daha sonra zanlılardan birinin gece saatlerinde mağdurun evine giderek altın ve dövizleri saydıktan sonra ayrıldığı, bir kuyumcuya giderek aldığı altınları dolara çevirdiği belirlendi.
Bakıcısıyla birlikte yaşayan yaşlı kadını hedef alan şüphelilerin, özellikle bakıcının evde bulunmadığı saatleri tercih ettiği ve mağduru evde yalnız olması gerektiğine inandırdığı da ortaya çıktı.

Bin dolar komisyonla çalıştığını itiraf etti

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde, komisyon karşılığında 1000 dolar ücretle çalıştığını ve aldığı parayla televizyon satın aldığını beyan etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin mağdurun bulunduğu binaya girip elinde ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu poşetle ayrıldığı, daha sonra aynı poşetle kuyumcuya giderek ziynet eşyalarını bozdurduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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