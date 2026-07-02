https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/bilim-insanlari-ilk-kez-sifirdan-yapay-hucre-gelistirdi-1106934079.html

Bilim insanları ilk kez sıfırdan yapay hücre geliştirdi

Bilim insanları ilk kez sıfırdan yapay hücre geliştirdi

Sputnik Türkiye

ABD'deki araştırmacılar, cansız kimyasal bileşenlerden oluşturdukları ve doğal hücreler gibi beslenebilen, büyüyebilen ve çoğalabilen sentetik bir hücre... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T09:57+0300

2026-07-02T09:57+0300

2026-07-02T09:57+0300

sağlik

abd

stanford üniversitesi

imperial college london

minnesota üniversitesi

araştırma

hücre

bilim

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ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nden sentetik biyolog Prof. Kate Adamala ve ekibi, doğal bir hücreye benzer şekilde beslenebilen, büyüyebilen ve çoğalabilen sentetik bir hücre geliştirdiklerini duyurdu.Araştırmacılar, tamamen cansız kimyasal bileşenlerden adım adım oluşturulan hücrenin "SpudCell" adını taşıdığını ve sentetik biyoloji alanında önemli bir kilometre taşı olabileceğini ifade etti.Doğal hücreyi taklit ediyorAraştırma ekibi bili tarihinde ilk kez üretilen yapay hücrenin bitki ya da hayvan hücresine değil, yapısı itibarıyla basit bir bakteriye daha çok benzediğini söyledi.Yaklaşık 150 ila 200 molekülden oluşan hücre, uygun koşullarda beslenerek yaklaşık beş nesil boyunca büyüyüp bölünebildi. Fakat ekip, bu hücrenin daha oldukça ilkel ve kırılgan bir prototip olduğunu vurguladı. Prof. Adamala, geliştirdikleri sistem için "Hücrenin tüm bileşenlerini ve hangi yoğunlukta kullanıldığını biliyoruz. Bu sayede onu mühendislik yoluyla geliştirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.Kanser tedavisinden karbon yakalamaya kadar birçok alanda kullanılabilirBilim insanları, sentetik hücrelerin gelecekte yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesi, karbonun atmosferden uzaklaştırılması ve çeşitli kimyasalların biyolojik yollarla üretilmesi gibi alanlarda kullanılabileceğini düşündüklerini açıkladı.'Sıfırdan yaşam yaratmadık'Çalışmaya dahil olmayan Imperial College London'dan biyokimyasal teknolojiler uzmanı Prof. Yuval Elani, geliştirilen sistemin laboratuvarda yaşam yaratılması anlamına gelmediğini ancak bu hedefe giden yolda önemli bir ilerleme olduğunu söyledi.Stanford Üniversitesi'nden biyomühendis Prof. Drew Endy de, "Kate Adamala bir hücre inşa etti ancak yaşam yaratmadı" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar, mevcut haliyle SpudCell'in biyolojik güvenlik açısından risk oluşturmadığını ve laboratuvar dışında kendi kendine çoğalma kapasitesine sahip olmadığını vurguladı.Henüz hakem değerlendirmesinden geçmediSpudCell'i tanımlayan bilimsel makale kamuoyuyla paylaşılmış olsa da henüz hakem değerlendirmesinden geçmiş bir bilimsel dergide yayımlanmadı. Araştırma ekibi, makalenin kısa süre içinde bilimsel dergiye sunulacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yuzune-konan-yarasayi-eliyle-uzaklastirdi-11-yasindaki-cocuk-kuduzdan-hayatini-kaybetti-1106929648.html

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abd, stanford üniversitesi, imperial college london, minnesota üniversitesi, araştırma, hücre, bilim