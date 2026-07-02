https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yuzune-konan-yarasayi-eliyle-uzaklastirdi-11-yasindaki-cocuk-kuduzdan-hayatini-kaybetti-1106929648.html
Yüzüne konan yarasayı eliyle uzaklaştırdı: 11 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yüzüne konan yarasayı eliyle uzaklaştırdı: 11 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, tatil sırasında yüzüne konan yarasayla temas ettikten sonra kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi. Doktorlar, yarasayla doğrudan... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T07:44+0300
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2026-07-02T07:44+0300
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Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, tatil yaptığı kır evinde uyurken yüzüne konan yarasayla temas ettikten aylar sonra gelişen kuduz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka, Canadian Medical Association Journal dergisinde yayımlanan raporla kamuoyuna duyuruldu.Rapora göre olay, 2024 yılında Ontario eyaletindeki bir kır evinde meydana geldi. Gece uykusundan burnu ve ağzına konan bir yarasayla uyanan çocuk, hayvanı eliyle yüzünden uzaklaştırdı. Babası ise yarasayı bir kap içine alarak dışarı bıraktı.İlk başta tıbbi yardım alınmadıÇocuğun vücudunda gözle görülür bir ısırık ya da yara izi bulunmaması ve yarasanın olağan dışı davranışlar sergilemediğinin düşünülmesi nedeniyle aile ilk etapta sağlık kuruluşuna başvurmadı. Ancak yaklaşık 19 gün sonra çocukta yüz bölgesinde uyuşma ve şişlik başladı. İlk olarak acil serviste Bell felci olabileceği değerlendirilerek antiviral ilaç tedavisi uygulandı.Belirtilerin ilerlemesi üzerine hastaneye yeniden başvuran çocukta ağız ve diş eti enfeksiyonu olabileceği düşünüldü. Ertesi gün ise yüzünün sağ tarafında güçsüzlük gelişti.Durumu hızla ağırlaştıHastaneye yatırılmayı beklediği sırada yüksek ateş, yutma güçlüğü, bilinç bulanıklığı ve görsel halüsinasyonlar gelişen çocuk, yoğun bakıma alındı ve solunum cihazına bağlandı.Kanada'daki Manitoba Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzmanları belirtilerin kuduzu işaret ettiğinden şüphelendi. Yapılan laboratuvar testleri, enfeksiyonun yarasalarda görülen kuduz virüsü varyantından kaynaklandığını doğruladı. Çocuk, hastaneye yatırıldıktan 17 gün sonra yaşamını yitirdi.'Koruyucu tedavi almalıydı'Uzmanlar, yarasayla doğrudan temas eden herkesin, ciltte belirgin bir yara görülmese bile zaman kaybetmeden kuduz temas sonrası koruyucu tedavisi (post-eksposure profilaksisi) alması gerektiğini vurguladı.Raporda, kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastalığın neredeyse her zaman ölümcül seyrettiği hatırlatıldı.Kanada Veteriner Hekimler Birliği verilerine göre ülkede 1924 yılından bu yana kuduz nedeniyle yalnızca 28 kişi hayatını kaybetti. Düşük vaka sayısının temel nedeninin ise yaygın aşılama programları olduğu belirtildi.
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kanada, yarasa, kuduz
Yüzüne konan yarasayı eliyle uzaklaştırdı: 11 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, tatil sırasında yüzüne konan yarasayla temas ettikten sonra kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi. Doktorlar, yarasayla doğrudan temas eden kişilerin yara izi olmasa bile vakit kaybetmeden koruyucu tedavi alması gerektiği uyarısında bulundu.
Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, tatil yaptığı kır evinde uyurken yüzüne konan yarasayla temas ettikten aylar sonra gelişen kuduz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka, Canadian Medical Association Journal dergisinde yayımlanan raporla kamuoyuna duyuruldu.
Rapora göre olay, 2024 yılında Ontario eyaletindeki bir kır evinde meydana geldi. Gece uykusundan burnu ve ağzına konan bir yarasayla uyanan çocuk, hayvanı eliyle yüzünden uzaklaştırdı. Babası ise yarasayı bir kap içine alarak dışarı bıraktı.
İlk başta tıbbi yardım alınmadı
Çocuğun vücudunda gözle görülür bir ısırık ya da yara izi bulunmaması ve yarasanın olağan dışı davranışlar sergilemediğinin düşünülmesi nedeniyle aile ilk etapta sağlık kuruluşuna başvurmadı. Ancak yaklaşık 19 gün sonra çocukta yüz bölgesinde uyuşma ve şişlik başladı. İlk olarak acil serviste Bell felci olabileceği değerlendirilerek antiviral ilaç tedavisi uygulandı.
Belirtilerin ilerlemesi üzerine hastaneye yeniden başvuran çocukta ağız ve diş eti enfeksiyonu olabileceği düşünüldü. Ertesi gün ise yüzünün sağ tarafında güçsüzlük gelişti.
Hastaneye yatırılmayı beklediği sırada yüksek ateş, yutma güçlüğü, bilinç bulanıklığı ve görsel halüsinasyonlar gelişen çocuk, yoğun bakıma alındı ve solunum cihazına bağlandı.
Kanada'daki Manitoba Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzmanları belirtilerin kuduzu işaret ettiğinden şüphelendi. Yapılan laboratuvar testleri, enfeksiyonun yarasalarda görülen kuduz virüsü varyantından kaynaklandığını doğruladı. Çocuk, hastaneye yatırıldıktan 17 gün sonra yaşamını yitirdi.
'Koruyucu tedavi almalıydı'
Uzmanlar, yarasayla doğrudan temas eden herkesin, ciltte belirgin bir yara görülmese bile zaman kaybetmeden kuduz temas sonrası koruyucu tedavisi (post-eksposure profilaksisi) alması gerektiğini vurguladı.
Raporda, kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastalığın neredeyse her zaman ölümcül seyrettiği hatırlatıldı.
Kanada Veteriner Hekimler Birliği verilerine göre ülkede 1924 yılından bu yana kuduz nedeniyle yalnızca 28 kişi hayatını kaybetti. Düşük vaka sayısının temel nedeninin ise yaygın aşılama programları olduğu belirtildi.