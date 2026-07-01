https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/samda-turist-kadin-tacize-ugradi-olay-dunya-gundemine-girdi-1106925736.html

Şam'da turist kadın tacize uğradı: Olay dünya gündemine girdi

Şam'da turist kadın tacize uğradı: Olay dünya gündemine girdi

Sputnik Türkiye

Suriye'de yabancı bir turistin tacize uğradığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Olay, hem Suriye'de hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T23:05+0300

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2026-07-01T23:05+0300

dünya

şam

suriye i̇çişleri bakanlığı

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

sözlü taciz

turist

yabancı turist

turist vizesi

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Şam'daki Emeviler Meydanı'nda bulunan yabancı turist ve sosyal medya fenomeni Ruth Wooster kalabalığın tacizine uğradı.Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Suriye içinde ve dışında geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, güvenlik önlemlerine ilişkin eleştiriler de gündeme geldi.Suriye İçişleri Bakanlığı ise yabancı turistin uğradığı saldırı ve taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen kişilerin yakalandığını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

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Sputnik Türkiye

şam, suriye i̇çişleri bakanlığı, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, turist, yabancı turist, turist vizesi