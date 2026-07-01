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Şam'da turist kadın tacize uğradı: Olay dünya gündemine girdi
Şam'da turist kadın tacize uğradı: Olay dünya gündemine girdi
Sputnik Türkiye
Suriye'de yabancı bir turistin tacize uğradığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Olay, hem Suriye'de hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T23:05+0300
2026-07-01T23:05+0300
dünya
şam
suriye i̇çişleri bakanlığı
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
sözlü taciz
turist
yabancı turist
turist vizesi
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Şam'daki Emeviler Meydanı'nda bulunan yabancı turist ve sosyal medya fenomeni Ruth Wooster kalabalığın tacizine uğradı.Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Suriye içinde ve dışında geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, güvenlik önlemlerine ilişkin eleştiriler de gündeme geldi.Suriye İçişleri Bakanlığı ise yabancı turistin uğradığı saldırı ve taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen kişilerin yakalandığını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbulda-tacizci-kadin-skandali-is-yerlerine-satis-bahanesiyle-girip-erkekleri-taciz-etti-1106921657.html
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şam, suriye i̇çişleri bakanlığı, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, turist, yabancı turist, turist vizesi
şam, suriye i̇çişleri bakanlığı, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, turist, yabancı turist, turist vizesi

Şam'da turist kadın tacize uğradı: Olay dünya gündemine girdi

23:05 01.07.2026
© Fotoğraf : Ruth Wooster sosyal medyaRuth Wooster
Ruth Wooster - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Fotoğraf : Ruth Wooster sosyal medya
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Suriye'de yabancı bir turistin tacize uğradığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Olay, hem Suriye'de hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Şam'daki Emeviler Meydanı'nda bulunan yabancı turist ve sosyal medya fenomeni Ruth Wooster kalabalığın tacizine uğradı.
Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Suriye içinde ve dışında geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, güvenlik önlemlerine ilişkin eleştiriler de gündeme geldi.
Suriye İçişleri Bakanlığı ise yabancı turistin uğradığı saldırı ve taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen kişilerin yakalandığını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.
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