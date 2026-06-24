https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-supheliye-ev-hapsi-cezasi-1106749923.html
Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası
Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası
Sputnik Türkiye
Antalya'da markette tesettürlü iki kadına yönelik sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T19:56+0300
2026-06-24T19:56+0300
2026-06-24T19:56+0300
türki̇ye
antalya
sözlü taciz
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
başörtüsü yasağı
başörtüsü
başörtü
başörtülü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106732343_0:192:467:455_1920x0_80_0_0_b0f9b95c70e53a534774d09323247655.jpg
Kaş'ta tatil için bulunan tesettürlü iki kadına, girdikleri bir markette sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A., sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, tatil için ilçede bulunan iki kadın müşterinin markette alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. İddiaya göre şüphelinin kıyafet üzerinden sözlü ifadelerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerde şüphelinin, kadınlara yönelik “Terlemiyor musunuz, denize de böyle mi giriyorsunuz, hangi tarikat bu?” gibi ifadeler kullandığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-hangi-tarikat-bu-1106732503.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106732343_0:206:468:556_1920x0_80_0_0_dd3e6037167792135363af6a30330b4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, sözlü taciz, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, başörtüsü yasağı, başörtüsü, başörtü, başörtülü, i̇slam
antalya, sözlü taciz, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, başörtüsü yasağı, başörtüsü, başörtü, başörtülü, i̇slam
Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası
Antalya'da markette tesettürlü iki kadına yönelik sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaş'ta tatil için bulunan tesettürlü iki kadına, girdikleri bir markette sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A., sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, tatil için ilçede bulunan iki kadın müşterinin markette alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. İddiaya göre şüphelinin kıyafet üzerinden sözlü ifadelerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde şüphelinin, kadınlara yönelik “Terlemiyor musunuz, denize de böyle mi giriyorsunuz, hangi tarikat bu?” gibi ifadeler kullandığı görüldü.