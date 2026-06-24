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Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası
Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası
Sputnik Türkiye
Antalya'da markette tesettürlü iki kadına yönelik sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kaş'ta tatil için bulunan tesettürlü iki kadına, girdikleri bir markette sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A., sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, tatil için ilçede bulunan iki kadın müşterinin markette alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. İddiaya göre şüphelinin kıyafet üzerinden sözlü ifadelerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerde şüphelinin, kadınlara yönelik “Terlemiyor musunuz, denize de böyle mi giriyorsunuz, hangi tarikat bu?” gibi ifadeler kullandığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-hangi-tarikat-bu-1106732503.html
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antalya, sözlü taciz, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, başörtüsü yasağı, başörtüsü, başörtü, başörtülü, i̇slam
antalya, sözlü taciz, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, başörtüsü yasağı, başörtüsü, başörtü, başörtülü, i̇slam

Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası

19:56 24.06.2026
© Fotoğraf : Zeynep Umurbek sosyal medyaTesettürlü kadına sözlü taciz
Tesettürlü kadına sözlü taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Fotoğraf : Zeynep Umurbek sosyal medya
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Antalya'da markette tesettürlü iki kadına yönelik sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaş'ta tatil için bulunan tesettürlü iki kadına, girdikleri bir markette sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A., sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, tatil için ilçede bulunan iki kadın müşterinin markette alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. İddiaya göre şüphelinin kıyafet üzerinden sözlü ifadelerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde şüphelinin, kadınlara yönelik “Terlemiyor musunuz, denize de böyle mi giriyorsunuz, hangi tarikat bu?” gibi ifadeler kullandığı görüldü.
Tesettürlü kadına sözlü taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
TÜRKİYE
Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: 'Hangi tarikat bu?'
00:22
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