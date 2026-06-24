https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-supheliye-ev-hapsi-cezasi-1106749923.html

Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası

Antalya'da tesettürlü kadına sözlü taciz: Şüpheliye ev hapsi cezası

Sputnik Türkiye

Antalya'da markette tesettürlü iki kadına yönelik sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T19:56+0300

2026-06-24T19:56+0300

2026-06-24T19:56+0300

türki̇ye

antalya

sözlü taciz

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

başörtüsü yasağı

başörtüsü

başörtü

başörtülü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106732343_0:192:467:455_1920x0_80_0_0_b0f9b95c70e53a534774d09323247655.jpg

Kaş'ta tatil için bulunan tesettürlü iki kadına, girdikleri bir markette sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A., sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, tatil için ilçede bulunan iki kadın müşterinin markette alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. İddiaya göre şüphelinin kıyafet üzerinden sözlü ifadelerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerde şüphelinin, kadınlara yönelik “Terlemiyor musunuz, denize de böyle mi giriyorsunuz, hangi tarikat bu?” gibi ifadeler kullandığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/antalyada-tesetturlu-kadina-sozlu-taciz-hangi-tarikat-bu-1106732503.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, sözlü taciz, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, başörtüsü yasağı, başörtüsü, başörtü, başörtülü, i̇slam