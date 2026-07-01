https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/gaziantepte-61-yasindaki-kadinin-evinde-silahli-saldiriya-ugramasiyla-ilgili-zanli-tutuklandi-1106926149.html

Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının evinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının evinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T23:39+0300

2026-07-01T23:39+0300

2026-07-01T23:40+0300

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gaziantep

silahlı saldırı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 Haziran 2026'da evinde kızı tarafından yaralı bulunan Saniye Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında 34 yaşındaki Ö.M. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'ateşli silahla kasten öldürme suçundan' çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Zanlının meydana geldiği apartmanda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kocaelide-genc-kiz-basindan-vurulmustu-3-kisi-tutuklandi-1106924922.html

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