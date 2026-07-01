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Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının evinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili zanlı tutuklandı
Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının evinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 Haziran 2026'da evinde kızı tarafından yaralı bulunan Saniye Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında 34 yaşındaki Ö.M. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'ateşli silahla kasten öldürme suçundan' çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Zanlının meydana geldiği apartmanda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kocaelide-genc-kiz-basindan-vurulmustu-3-kisi-tutuklandi-1106924922.html
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türkiye, gaziantep, silahlı saldırı
türkiye, gaziantep, silahlı saldırı

Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının evinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili zanlı tutuklandı

23:39 01.07.2026 (güncellendi: 23:40 01.07.2026)
© AA / Zekeriye ŞimşekGaziantep'in İslahiye ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA / Zekeriye Şimşek
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Gaziantep'te evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 Haziran 2026'da evinde kızı tarafından yaralı bulunan Saniye Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında 34 yaşındaki Ö.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'ateşli silahla kasten öldürme suçundan' çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının meydana geldiği apartmanda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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