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Kocaeli'de genç kız başından vurulmuştu: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de genç kız başından vurulmuştu: 3 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M.’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T21:45+0300

2026-07-01T21:45+0300

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29 Haziran’da Sırasöğütler Mahallesi’ndeki bir apartmandan silah sesi duyulması üzerine olay yerine giden ekipler, E.N.M.’yi başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili gözaltına alınan S.C.G., Y.O. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kocaelide-basindan-vurulan-genc-kiz-oldu-evde-bulunan-3-kisi-gozaltina-alindi-1106863818.html

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