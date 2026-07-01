https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kocaelide-genc-kiz-basindan-vurulmustu-3-kisi-tutuklandi-1106924922.html
Kocaeli'de genç kız başından vurulmuştu: 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de genç kız başından vurulmuştu: 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M.’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T21:45+0300
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29 Haziran’da Sırasöğütler Mahallesi’ndeki bir apartmandan silah sesi duyulması üzerine olay yerine giden ekipler, E.N.M.’yi başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili gözaltına alınan S.C.G., Y.O. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kocaelide-basindan-vurulan-genc-kiz-oldu-evde-bulunan-3-kisi-gozaltina-alindi-1106863818.html
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kocaeli, kocaeli i̇l sağlık müdürlüğü, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, kocaeli devlet hastanesi, cinayet, faili meçhul cinayet
Kocaeli'de genç kız başından vurulmuştu: 3 kişi tutuklandı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki E.N.M.’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
29 Haziran’da Sırasöğütler Mahallesi’ndeki bir apartmandan silah sesi duyulması üzerine olay yerine giden ekipler, E.N.M.’yi başından vurulmuş halde buldu.
Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.C.G., Y.O. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.