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Ankara Valisi Yakup Canbolat duyurdu: 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı
Ankara Valisi Yakup Canbolat duyurdu: 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı
Sputnik Türkiye
Ankara Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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ankara valiliği
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, başkentte yürütülen sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması çalışmalarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının bugün itibarıyla toplandığını duyurdu.Vali Canbolat'tan açıklamaVali Yakup Canbolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024'te tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."
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ankara, ankara valiliği, sokak hayvanları
ankara, ankara valiliği, sokak hayvanları

Ankara Valisi Yakup Canbolat duyurdu: 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı

09:32 01.07.2026
© Sputnik / Osman Nuri Ceritsokak köpeği
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı.
Ankara Valisi Yakup Canbolat, başkentte yürütülen sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması çalışmalarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.
Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının bugün itibarıyla toplandığını duyurdu.

Vali Canbolat'tan açıklama

Vali Yakup Canbolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024'te tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."
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