https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ankara-valisi-yakup-canbolat-duyurdu-52-bin-sahipsiz-sokak-hayvani-toplandi-1106905080.html

Ankara Valisi Yakup Canbolat duyurdu: 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı

Ankara Valisi Yakup Canbolat duyurdu: 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı

Sputnik Türkiye

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T09:32+0300

2026-07-01T09:32+0300

2026-07-01T09:32+0300

türki̇ye

ankara

ankara valiliği

sokak hayvanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086330166_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_531a723e2b1fd11d99724988682e65d8.jpg

Ankara Valisi Yakup Canbolat, başkentte yürütülen sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması çalışmalarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının bugün itibarıyla toplandığını duyurdu.Vali Canbolat'tan açıklamaVali Yakup Canbolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024'te tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/plastik-cam-ve-aluminyum-ambalajlarda-yeni-donem-1-tl-tesvik-uygulanacak-1106904713.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ankara valiliği, sokak hayvanları