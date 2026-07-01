https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/plastik-cam-ve-aluminyum-ambalajlarda-yeni-donem-1-tl-tesvik-uygulanacak-1106904713.html

Plastik, cam ve alüminyum ambalajlarda yeni dönem: 1 TL teşvik uygulanacak

Plastik, cam ve alüminyum ambalajlarda yeni dönem: 1 TL teşvik uygulanacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozito Yönetim Sistemi'ni Türkiye genelinde devreye aldı. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, DOA... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T09:17+0300

2026-07-01T09:17+0300

2026-07-01T09:17+0300

ekonomi̇

depozito

iade

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

atm

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'nin bugün itibarıyla Türkiye genelinde uygulamaya alındığını duyurdu.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı. Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz. DOA sayesinde, her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak."Her plastik, cam ve alüminyum ambalaja 1 TL teşvikYeni sistem kapsamında vatandaşlar, DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek her ambalaj için 1 TL depozito teşvik bedeli alabilecek.Ayrıca Türkiye genelindeki otel, restoran ve kafeler, tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörlerine teslim edecek.DOA uygulamasıyla en yakın iade noktası görülebilecekSistem kapsamında geliştirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulaması da ücretsiz olarak uygulama mağazalarından indirilebilecek.Vatandaşlar uygulama üzerinden en yakın DOA iade makinesini görüntüleyebilecek. DOA logosu taşıyan plastik şişe, cam şişe ve alüminyum ambalajlar, uygulamayla entegre çalışan iade makinelerine bırakılarak sisteme dahil edilebilecek.İade bedeli dijital cüzdana aktarılacakİade işleminin tamamlanmasının ardından teşvik bedeli, DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek, ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya anlaşmalı iş yerlerinde alışverişlerinde kullanabilecek.Bakanlığın paylaştığı verilere göre Depozito Yönetim Sistemi sayesinde her yıl 25 milyar ambalajın geri kazanılması hedefleniyor.Sistemin aynı zamanda Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlaması, geri dönüşümün yaygınlaşması ve Sıfır Atık hedeflerine önemli destek vermesi bekleniyor.

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depozito, iade, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, atm