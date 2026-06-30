https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/iran-savasinin-faturasi-agirlasiyor-her-abd-ailesine-1000-dolar-ek-yuk-1106895361.html

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: Her ABD ailesine 1000 dolar ek yük

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: Her ABD ailesine 1000 dolar ek yük

Sputnik Türkiye

İran savaşının, ABD’deki her ailenin bütçesine doğrudan ve dolaylı yollardan ortalama 1000 dolarlık ek maliyet getirdiği açıklandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T19:12+0300

2026-06-30T19:12+0300

2026-06-30T19:12+0300

dünya

abd

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savaş

maliyet

akaryakıt

faiz

vergi

pentagon

hürmüz boğazı

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Akaryakıt, gıda, faiz ve bilet fiyatlarındaki artışın yanı sıra devlete ödenen ek vergiler, İran savaşının Amerikan hanehalkına maliyetini 1000 dolara çıkardı. Vergi mükelleflerinin bugüne kadarki toplam savaş faturası 113.3 milyar dolara ulaşırken, Pentagon 2027 mali yılı için 1.5 trilyon dolarlık dev savunma bütçesi talep etti.Ortaya çıkan maliyet tablosu incelendiğinde; hane başına 300 dolarlık kısmın benzin harcamalarından kaynaklandığı ve savaş sürecinde yakıt fiyatlarının galon başına 4.56 dolara kadar yükseldiği görüldü. Dizel yakıt maliyetlerindeki artışın gıda fiyatlarına yansıması ise aile bütçelerine ortalama 200 dolarlık ilave bir yük bindirdi.Savaşın ekonomide tetiklediği faiz artışları ABD'lilere 150 dolarlık ek maliyet çıkarırken, jet yakıtı fiyatlarındaki tırmanışın uçak biletlerine yansıyan faturası aile başına 100 dolar olarak hesaplandı.Vatandaşların sırtındaki bir diğer büyük yük ise doğrudan vergi harcamalarından geldi. Toplam ek maliyetin 250 dolarını oluşturan bu kalemde, vergi mükelleflerinin savaşı finanse etmek için cebinden günde yaklaşık 50 milyon dolar çıktığı bildirildi."Iran War Cost Tracker" (İran Savaşı Maliyet Takipçisi) platformunun verilerine göre, Amerikan vergi mükelleflerinin İran savaşına ilişkin karşıladığı toplam maliyet şu ana kadar 113.3 milyar dolara yükseldi. Savaşın ekonomik etkileri derinleşirken, 2027 mali yılı için 1.5 trilyon dolarlık rekor düzeyde askeri bütçe talep edilmesi dikkat çekti.Sahadaki durumun ekonomiye etkilerine dikkat çeken uzmanlar, küresel enerji taşımacılığında kritik bir öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’ndaki statünün de hala tartışmalı olduğunu vurguluyor. Sağlanan ateşkesin son derece kırılgan bir denge üzerinde durduğu belirtilirken, olası bir yeni gerilimin hem küresel piyasalar hem de ABD ekonomisi üzerinde ilave baskılar yaratabileceği uyarısında bulunuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/iran-disisleri-hurmuz-bogazindaki-mayin-temizleme-konusu-iranin-sorumlulugunda-1106888597.html

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abd, i̇ran, savaş, maliyet, akaryakıt, faiz, vergi, pentagon, hürmüz boğazı