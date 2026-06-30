https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/iran-disisleri-hurmuz-bogazindaki-mayin-temizleme-konusu-iranin-sorumlulugunda-1106888597.html
İran Dışişleri: 'Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda'
İran Dışişleri: 'Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda'
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İran Dışişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin İran'ın sorumluluğunda olduğu söyledi. Öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T15:58+0300
2026-06-30T15:58+0300
2026-06-30T15:58+0300
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hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mayınları temizlemede ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalara cevap veren Bekayi, şu ifadeleri kullandı:'ABD ile görüşme planı henüz yok'ABD ile görüşme programlarının henüz olmadığını belirten Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bir sonuca ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.Bekayi, ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz. Yarın uzman ekibimiz Doha’da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacak" dedi."Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadık. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir" diyen Bekayi ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/katar-kushner-ve-witkoff-burada-ama-iranli-yetkililerle-gorusmeyecek-1106885113.html
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i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, abd
i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, abd
İran Dışişleri: 'Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda'
İran Dışişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin İran'ın sorumluluğunda olduğu söyledi. Öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mayınları temizlemede ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalara cevap veren Bekayi, şu ifadeleri kullandı:
Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez.
'ABD ile görüşme planı henüz yok'
ABD ile görüşme programlarının henüz olmadığını belirten Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bir sonuca ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.
Bekayi, ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz. Yarın uzman ekibimiz Doha’da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacak" dedi.
"Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadık. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir" diyen Bekayi ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.