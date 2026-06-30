Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/iran-disisleri-hurmuz-bogazindaki-mayin-temizleme-konusu-iranin-sorumlulugunda-1106888597.html
İran Dışişleri: 'Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda'
İran Dışişleri: 'Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin İran'ın sorumluluğunda olduğu söyledi. Öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T15:58+0300
2026-06-30T15:58+0300
dünya
i̇ran
i̇smail bekayi
hürmüz boğazı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a17bd34a899f43dfe0a9cf9f097fafae.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mayınları temizlemede ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalara cevap veren Bekayi, şu ifadeleri kullandı:'ABD ile görüşme planı henüz yok'ABD ile görüşme programlarının henüz olmadığını belirten Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bir sonuca ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.Bekayi, ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz. Yarın uzman ekibimiz Doha’da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacak" dedi."Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadık. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir" diyen Bekayi ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/katar-kushner-ve-witkoff-burada-ama-iranli-yetkililerle-gorusmeyecek-1106885113.html
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84c33db77ecec809203f6538eca98234.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, abd
i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, abd

İran Dışişleri: 'Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda'

15:58 30.06.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
İran Dışişleri, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin İran'ın sorumluluğunda olduğu söyledi. Öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mayınları temizlemede ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalara cevap veren Bekayi, şu ifadeleri kullandı:
Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez.

'ABD ile görüşme planı henüz yok'

ABD ile görüşme programlarının henüz olmadığını belirten Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bir sonuca ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.
Bekayi, ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz. Yarın uzman ekibimiz Doha’da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacak" dedi.
"Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadık. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir" diyen Bekayi ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.
Jared Kushner ve Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
DÜNYA
Katar: Kushner ve Witkoff burada ama İranlı yetkililerle görüşmeyecek
14:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала