https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/sputnik-analiz-etti-hurmuz-bogazi-mutabakat-mi-ultimatom-mu-1106865681.html

Sputnik analiz etti: Hürmüz Boğazı mutabakat mı, ültimatom mu?

Sputnik analiz etti: Hürmüz Boğazı mutabakat mı, ültimatom mu?

Sputnik Türkiye

Dünya petrolünün 3’te birinin geçtiği Hürmüz Boğazı patlamanın eşiğine geldi. Resmi gerekçe, ABD-İran mutabakatının 5. maddesi. Gerçek sebep ise yorumlar... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T22:58+0300

2026-06-29T22:58+0300

2026-06-29T22:58+0300

dünya

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hürmüz boğazı

abd

dünya

i̇ran

mutabakat

washington

körfez ülkeleri

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Tahran, 30 gün içinde mayınları temizlemek ve Umman ile koordinasyon sağlamak için ‘en iyi çabayı göstereceğine’ söz verdi. Washington ve Körfez ülkeleri bunu seyrüsefer özgürlüğünün garantisi olarak yorumluyor. İran ise bunu, boğazı yönetme konusunda münhasır hakların kendine devredilmesi olarak görüyor.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açık bir şekilde, “Boğaz bizimdir, dış müdahale provokasyondur” dedi. ABD ise buna karşılık gösterişli bir şekilde gemileri boğazın etrafından, Umman kıyılarından geçirerek gösteri yapıyor. “Tarafsız sularda İran bariyerlerini tanımıyoruz” tutumu izliyor.Ardından işler daha da zorlaşıyor. İran Devrim Muhafızları sadece kuzey rotasını ‘onaylanmış’ ilan ederek, tankerleri güç yoluyla geri çeviriyor. Sonuç: Ever Lovely ve Kiku tankerlerine iki saldırı düzenlendi, ardından İran kıyı hedeflerine Amerikan misilleme saldırıları yapıldı. Trafik üç günde 70'ten 40 gemiye düştü. Sigorta primleri ve küresel tedarik zincirleri olumsuz etkilendi.Hürmüz Boğazı İran için asimetrik bir koz ve yaptırımlara karşı bir güvence oldu. ABD için ise evrensel yasal koridor olmaya devam ediyor. İki taraf farklı dillerde konuşuyor, gücün gerçekçiliği yasal mutlakiyetçilik ile karşı karşıya.Diplomasi tıkanıyor. 5. Madde üzerindeki anlaşmazlık virgüllerle değil, egemenlik konusuyla ilgili. Ve bu sorun çözülene kadar durum patlama tehlikesi barındırmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-hurmuz-bogazinda-irana-ait-10-askeri-hedefi-vurdu-iran-gucleri-kuveyt-ve-bahreynde-operasyon-1106824979.html

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

washington

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