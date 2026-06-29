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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/sputnik-analiz-etti-hurmuz-bogazi-mutabakat-mi-ultimatom-mu-1106865681.html
Sputnik analiz etti: Hürmüz Boğazı mutabakat mı, ültimatom mu?
Sputnik analiz etti: Hürmüz Boğazı mutabakat mı, ültimatom mu?
Sputnik Türkiye
Dünya petrolünün 3’te birinin geçtiği Hürmüz Boğazı patlamanın eşiğine geldi. Resmi gerekçe, ABD-İran mutabakatının 5. maddesi. Gerçek sebep ise yorumlar... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T22:58+0300
2026-06-29T22:58+0300
dünya
sputnik
analiz
hürmüz boğazı
abd
dünya
i̇ran
mutabakat
washington
körfez ülkeleri
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Tahran, 30 gün içinde mayınları temizlemek ve Umman ile koordinasyon sağlamak için ‘en iyi çabayı göstereceğine’ söz verdi. Washington ve Körfez ülkeleri bunu seyrüsefer özgürlüğünün garantisi olarak yorumluyor. İran ise bunu, boğazı yönetme konusunda münhasır hakların kendine devredilmesi olarak görüyor.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açık bir şekilde, “Boğaz bizimdir, dış müdahale provokasyondur” dedi. ABD ise buna karşılık gösterişli bir şekilde gemileri boğazın etrafından, Umman kıyılarından geçirerek gösteri yapıyor. “Tarafsız sularda İran bariyerlerini tanımıyoruz” tutumu izliyor.Ardından işler daha da zorlaşıyor. İran Devrim Muhafızları sadece kuzey rotasını ‘onaylanmış’ ilan ederek, tankerleri güç yoluyla geri çeviriyor. Sonuç: Ever Lovely ve Kiku tankerlerine iki saldırı düzenlendi, ardından İran kıyı hedeflerine Amerikan misilleme saldırıları yapıldı. Trafik üç günde 70'ten 40 gemiye düştü. Sigorta primleri ve küresel tedarik zincirleri olumsuz etkilendi.Hürmüz Boğazı İran için asimetrik bir koz ve yaptırımlara karşı bir güvence oldu. ABD için ise evrensel yasal koridor olmaya devam ediyor. İki taraf farklı dillerde konuşuyor, gücün gerçekçiliği yasal mutlakiyetçilik ile karşı karşıya.Diplomasi tıkanıyor. 5. Madde üzerindeki anlaşmazlık virgüllerle değil, egemenlik konusuyla ilgili. Ve bu sorun çözülene kadar durum patlama tehlikesi barındırmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-hurmuz-bogazinda-irana-ait-10-askeri-hedefi-vurdu-iran-gucleri-kuveyt-ve-bahreynde-operasyon-1106824979.html
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
washington
körfez ülkeleri
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sputnik, analiz, hürmüz boğazı, abd, dünya, i̇ran, mutabakat, washington, körfez ülkeleri, abbas arakçi
sputnik, analiz, hürmüz boğazı, abd, dünya, i̇ran, mutabakat, washington, körfez ülkeleri, abbas arakçi

Sputnik analiz etti: Hürmüz Boğazı mutabakat mı, ültimatom mu?

22:58 29.06.2026
© REUTERS / Nicolas EconomouHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
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Dünya petrolünün 3’te birinin geçtiği Hürmüz Boğazı patlamanın eşiğine geldi. Resmi gerekçe, ABD-İran mutabakatının 5. maddesi. Gerçek sebep ise yorumlar çatışması.
Tahran, 30 gün içinde mayınları temizlemek ve Umman ile koordinasyon sağlamak için ‘en iyi çabayı göstereceğine’ söz verdi. Washington ve Körfez ülkeleri bunu seyrüsefer özgürlüğünün garantisi olarak yorumluyor. İran ise bunu, boğazı yönetme konusunda münhasır hakların kendine devredilmesi olarak görüyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açık bir şekilde, “Boğaz bizimdir, dış müdahale provokasyondur” dedi. ABD ise buna karşılık gösterişli bir şekilde gemileri boğazın etrafından, Umman kıyılarından geçirerek gösteri yapıyor. “Tarafsız sularda İran bariyerlerini tanımıyoruz” tutumu izliyor.
Ardından işler daha da zorlaşıyor. İran Devrim Muhafızları sadece kuzey rotasını ‘onaylanmış’ ilan ederek, tankerleri güç yoluyla geri çeviriyor. Sonuç: Ever Lovely ve Kiku tankerlerine iki saldırı düzenlendi, ardından İran kıyı hedeflerine Amerikan misilleme saldırıları yapıldı. Trafik üç günde 70'ten 40 gemiye düştü. Sigorta primleri ve küresel tedarik zincirleri olumsuz etkilendi.
Hürmüz Boğazı İran için asimetrik bir koz ve yaptırımlara karşı bir güvence oldu. ABD için ise evrensel yasal koridor olmaya devam ediyor. İki taraf farklı dillerde konuşuyor, gücün gerçekçiliği yasal mutlakiyetçilik ile karşı karşıya.
Diplomasi tıkanıyor. 5. Madde üzerindeki anlaşmazlık virgüllerle değil, egemenlik konusuyla ilgili. Ve bu sorun çözülene kadar durum patlama tehlikesi barındırmaya devam edecek.
ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait hedefleri vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
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ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 10 askeri hedefi vurdu, İran güçleri Kuveyt ve Bahreyn'de misilleme yaptı
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