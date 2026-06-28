https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-hurmuz-bogazinda-irana-ait-10-askeri-hedefi-vurdu-iran-gucleri-kuveyt-ve-bahreynde-operasyon-1106824979.html
ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 10 askeri hedefi vurdu, İran güçleri Kuveyt ve Bahreyn'de misilleme yaptı
ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 10 askeri hedefi vurdu, İran güçleri Kuveyt ve Bahreyn'de misilleme yaptı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı ve çevresinde İran’a ait 10 askeri hedefi vurduğunu bildirdi. İran Devrim... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T11:10+0300
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CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları bugün İran'ın Kiku tankerine gerçekleştirdiği İHA’lı saldırıya yanıt olarak Hürmüz Boğazı’nda ve yakınında çeşitli yerlerde 10 İran askeri hedefine saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.'İran Devrim Muhafızları ABD saldırılarına yanıt olarak Kuveyt ve Bahreyn'de operasyon başlattı'İran Devrim Muhafızları (IRGC), ABD'nin bombalamasını ateşkesin ihlali olarak kınadı ve Kuveyt'teki Ali Al-Salem üssündeki sekiz ABD askeri altyapı tesisine ve Bahreyn'deki Salman Limanı'ndaki ABD Beşinci Filosuna misilleme amaçlı saldırılar başlattı.Reuters'in Tasnim ajansına dayandırdığı haberine göre IRGC, ABD'nin İran'ın beş kıyı karakoluna saldırdığını, buna karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle operasyonlar başlatıldığını bildirdi.IRGC, ateşkesin ihlalinin İran-ABD mutabakatına aykırı olduğunu ve diplomatik sürecin tamamen durmasına yol açacağını da belirtti.İran televizyonu Press TV’nin bildirdiği üzere, İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı, ihlalcilere ateş etmenin diğer gemilere Hürmüz Boğazı'ndaki engelsiz geçişin nerede olduğunu hatırlatacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/iran-basini-tahran-ve-washington-hurmuz-bogazi-icin-askeri-iletisim-hatti-kurdu-1106801608.html
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd donanması, i̇ran devrim muhafızları, kuveyt, bahreyn
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd donanması, i̇ran devrim muhafızları, kuveyt, bahreyn
ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 10 askeri hedefi vurdu, İran güçleri Kuveyt ve Bahreyn'de misilleme yaptı
11:10 28.06.2026 (güncellendi: 11:37 28.06.2026)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı ve çevresinde İran’a ait 10 askeri hedefi vurduğunu bildirdi. İran Devrim Muhafızları buna karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te İHA ve füzelerle operasyonlar başlatıldığını bildirdi.
CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları bugün İran'ın Kiku tankerine gerçekleştirdiği İHA’lı saldırıya yanıt olarak Hürmüz Boğazı’nda ve yakınında çeşitli yerlerde 10 İran askeri hedefine saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.
'İran Devrim Muhafızları ABD saldırılarına yanıt olarak Kuveyt ve Bahreyn'de operasyon başlattı'
İran Devrim Muhafızları (IRGC), ABD'nin bombalamasını ateşkesin ihlali olarak kınadı ve Kuveyt'teki Ali Al-Salem üssündeki sekiz ABD askeri altyapı tesisine ve Bahreyn'deki Salman Limanı'ndaki ABD Beşinci Filosuna misilleme amaçlı saldırılar başlattı.
Reuters'in Tasnim ajansına dayandırdığı haberine göre IRGC, ABD'nin İran'ın beş kıyı karakoluna saldırdığını, buna karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle operasyonlar başlatıldığını bildirdi.
IRGC, ateşkesin ihlalinin İran-ABD mutabakatına aykırı olduğunu ve diplomatik sürecin tamamen durmasına yol açacağını da belirtti.
İran televizyonu Press TV’nin bildirdiği üzere, İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı, ihlalcilere ateş etmenin diğer gemilere Hürmüz Boğazı'ndaki engelsiz geçişin nerede olduğunu hatırlatacağını söyledi.