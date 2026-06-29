https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/lubnanli-uzman-ucm-en-basindan-beri-uzerine-dusen-rolu-gerektigi-gibi-yerine-getirmedi-1106864233.html

Lübnanlı uzman: UCM en başından beri üzerine düşen rolü gerektiği gibi yerine getirmedi

Lübnanlı uzman: UCM en başından beri üzerine düşen rolü gerektiği gibi yerine getirmedi

Sputnik Türkiye

Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Yüksek Lisans Programları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hassan Jouni, Sputnik’e... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T20:48+0300

2026-06-29T20:48+0300

2026-06-29T20:48+0300

görüş

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

uzman

analiz

yorum

çifte standart

rusya

sputnik

afrika

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Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Yüksek Lisans Programları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hassan Jouni, Sputnik’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerini yorumladı:“Uluslararası adalet bugün risk altında: Mahkeme kasıtlı olarak çifte standartlar uyguluyor, devletler arasında ayrımcılık yapıyor, birçok ülkede işlenen suçları soruşturmadan bırakıyor ve bunun da ötesinde, insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin birçok davayı gözden geçirmeyi ihmal ediyor" diye konuşan Jouni, "Dünyanın dört bir yanında özgürlük hareketlerini ve çok kutupluluğu destekleyen devletlerin açıkça zulme uğradığına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.‘Uluslararası Ceza Mahkemesi daha ilk baştan itibaren Rusya'ya, Avrupa dışı devletlere ve Afrika ile diğer bölgelerdeki yoksul ülkelere karşı kurulduğuna’ dikkat çeken Jouni, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rusyadan-venedik-bienalinde-ucm-mesaji-kulturumuzu-sergilemek-odullerden-daha-onemli-1105475734.html

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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), uzman, analiz, yorum, çifte standart, rusya, sputnik, afrika