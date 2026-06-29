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Lübnanlı uzman: UCM en başından beri üzerine düşen rolü gerektiği gibi yerine getirmedi
Lübnanlı uzman: UCM en başından beri üzerine düşen rolü gerektiği gibi yerine getirmedi
Sputnik Türkiye
Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Yüksek Lisans Programları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hassan Jouni, Sputnik’e... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T20:48+0300
2026-06-29T20:48+0300
2026-06-29T20:48+0300
görüş
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
uzman
analiz
yorum
çifte standart
rusya
sputnik
afrika
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Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Yüksek Lisans Programları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hassan Jouni, Sputnik’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerini yorumladı:“Uluslararası adalet bugün risk altında: Mahkeme kasıtlı olarak çifte standartlar uyguluyor, devletler arasında ayrımcılık yapıyor, birçok ülkede işlenen suçları soruşturmadan bırakıyor ve bunun da ötesinde, insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin birçok davayı gözden geçirmeyi ihmal ediyor" diye konuşan Jouni, "Dünyanın dört bir yanında özgürlük hareketlerini ve çok kutupluluğu destekleyen devletlerin açıkça zulme uğradığına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.‘Uluslararası Ceza Mahkemesi daha ilk baştan itibaren Rusya'ya, Avrupa dışı devletlere ve Afrika ile diğer bölgelerdeki yoksul ülkelere karşı kurulduğuna’ dikkat çeken Jouni, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rusyadan-venedik-bienalinde-ucm-mesaji-kulturumuzu-sergilemek-odullerden-daha-onemli-1105475734.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), uzman, analiz, yorum, çifte standart, rusya, sputnik, afrika
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), uzman, analiz, yorum, çifte standart, rusya, sputnik, afrika
Lübnan Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Yüksek Lisans Programları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hassan Jouni, Sputnik’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerini yorumladı:
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin rotasından ve hedeflerinden sapması, ülkeler arasında eşitlik ve karşılıklı saygının yokluğunda, devletlerin diğer devletleri ve insanların insanları sömürmesine dayanan uluslararası sistemin doğasından kaynaklanıyor.
“Uluslararası adalet bugün risk altında: Mahkeme kasıtlı olarak çifte standartlar uyguluyor, devletler arasında ayrımcılık yapıyor, birçok ülkede işlenen suçları soruşturmadan bırakıyor ve bunun da ötesinde, insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin birçok davayı gözden geçirmeyi ihmal ediyor" diye konuşan Jouni, "Dünyanın dört bir yanında özgürlük hareketlerini ve çok kutupluluğu destekleyen devletlerin açıkça zulme uğradığına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.
‘Uluslararası Ceza Mahkemesi daha ilk baştan itibaren Rusya'ya, Avrupa dışı devletlere ve Afrika ile diğer bölgelerdeki yoksul ülkelere karşı kurulduğuna’ dikkat çeken Jouni, sözlerini şöyle sürdürdü:
Asıl sorun, uluslararası toplumda eşitliğin olmadığı bir ortamda UCM’nin en başından beri rolünü gerektiği gibi yerine getirmemiş olmasıdır.