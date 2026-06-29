https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/icisleri-bakani-ciftci-suriyeye-gidiyor-1106865940.html

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'ye gidiyor

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'ye gidiyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik iş birliği ve gönüllü geri dönüşler başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini ele almak üzere... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T23:43+0300

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gideceği açıklandı.Bakan Çiftçi, ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih'le görüşecek. Görüşmelerde iki ülke arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı'nın imzalanması öngörülüyor.Temasların ana gündem maddelerinden birini güvenlik alanındaki iş birliği oluşturacak. Görüşmelerde terör örgütleriyle mücadelede ortak kararlılık vurgulanırken, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticareti ve sınır güvenliği konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanıyor.Heyetler ayrıca Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci ve emniyet teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesine yönelik altyapı çalışmalarını da değerlendirecek.Bakan Mustafa Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla de bir araya gelmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/icisleri-bakanligi-duyurdu-gecici-koruma-altindaki-yabancilara-calisma-izni-muafiyeti-getirildi-1106800307.html

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