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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Geçici koruma altındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Geçici koruma altındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini duyurdu. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Geçici koruma altındaki yabancılara çalışma izni muafiyetiyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik" ifadelerini kullandı. Suriyelilerin karşıladığı iş gücüne vurgu yaptıİçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Çiftçi, İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde düzenlenen göç konulu istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Çiftçi, Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar ve sahadaki talepler doğrultusunda hayata geçirilen idari ve hukuki düzenlemelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:"Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar çerçevesinde gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz. Ülkemizde tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik."Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 434 bini aştıSuriye'de 8 Aralık 2024'ten sonra yaşanan sürece değinen Çiftçi, bunun Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini hızlandırdığını belirtti.Çiftçi, 2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 1 milyon 434 bini aştığını, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının ise 2 milyon 259 bin olduğunu söyledi. Bu kişilerin yaklaşık üçte birinin Türkiye'de doğduğunu ifade eden Çiftçi, göç meselesinin artık sadece geçici bir nüfus hareketi değil uzun vadeli sosyal ve demografik boyutları bulunan bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyledi.
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mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, suriye, çalışma izni
mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, suriye, çalışma izni

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Geçici koruma altındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildi

16:06 26.06.2026
© AA / Sercan Küçükşahinİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini duyurdu.
Geçici koruma altındaki yabancılara çalışma izni muafiyetiyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik" ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin karşıladığı iş gücüne vurgu yaptı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Çiftçi, İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde düzenlenen göç konulu istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Çiftçi, Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar ve sahadaki talepler doğrultusunda hayata geçirilen idari ve hukuki düzenlemelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:
"Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar çerçevesinde gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz. Ülkemizde tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik."

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 434 bini aştı

Suriye'de 8 Aralık 2024'ten sonra yaşanan sürece değinen Çiftçi, bunun Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini hızlandırdığını belirtti.
Çiftçi, 2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 1 milyon 434 bini aştığını, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının ise 2 milyon 259 bin olduğunu söyledi. Bu kişilerin yaklaşık üçte birinin Türkiye'de doğduğunu ifade eden Çiftçi, göç meselesinin artık sadece geçici bir nüfus hareketi değil uzun vadeli sosyal ve demografik boyutları bulunan bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyledi.
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