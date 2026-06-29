https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/dunyada-bir-ilk-moskova-cevresinde-ukrayna-ihalarinin-saldirilarina-karsi-koruma-kalkani-nasil-1106860108.html

Dünyada bir ilk: Moskova çevresinde Ukrayna İHA’larının saldırılarına karşı koruma kalkanı nasıl oluşturuluyor

Dünyada bir ilk: Moskova çevresinde Ukrayna İHA’larının saldırılarına karşı koruma kalkanı nasıl oluşturuluyor

Sputnik Türkiye

Rus savaş muhabiri Kots, Moskova’nın Ukrayna insansız hava araçlarından etkili bir şekilde korunduğunu vurgulayarak, Rus hava savunma birimlerinin başarılı... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T18:37+0300

2026-06-29T18:37+0300

2026-06-29T19:25+0300

dünya

rusya

hava savunma

moskova

ruslar

aleksandr kots

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

i̇ha

analiz

savaş muhabiri

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Savaş muhabiri Aleksandr Kots, Rus medya kuruluşlarından biri için kaleme aldığı makalede Moskova’nın Ukrayna insansız hava araçlarından (İHA) etkili bir şekilde korunduğunu vurguladı, Rus hava savunma birliklerinin başarılı çalışmalarına dikkat çekti:"İnternette birilerinin haksız olmasına sessiz kalamam. Uzman olduğunu iddia eden yozlaşmış bir yabancı ajan divanından kalkmadan, ‘Hava savunma sistemi son aylarda itibarını kaybetti’ diye yazıyor. Ve bunun arka planına bakıldığında hassas bir ruh yapısına sahip birileri, bunun doğru olduğu izlenimine kapılabilir.Bu, düşman anlatıları üzerinde de çalışan bir amatörün hararetli bir şekilde saçmalamasıdır. Bunu, Kursk ve Belgorod bölgelerindeki hava savunma ve mobil görev gücü mevzilerinden, ayrıca Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinden defalarca röportaj yapmış biri olarak söyleyebilirim. Geçen hafta DHC’de (Donetsk Halk Cumhuriyeti) uçaksavar ekipleriyle birlikte bir gece geçirdim. Bu kişilerin Moskova ile ne ilgileri mi var? Bu ekipler İHA’ların başkente giden rotasında yer alan ilk karakoldur.Moskova başlıca sembol(Vladimir) Zelenskiy için Moskova, ilk İHA’ların ortaya çıkmasından bu yana bir hedef, hem de askeri olmaktan çok sembolik bir hedef haline geldi. Başkente yapılacak bir saldırının birliklerimizi Konstantinovka veya Krasnoarmeysk'ten geri püskürtemeyeceği açık. Ama nasıl bir tablo olacağını bir düşünün. Ve düşman bu tabloyu açgözlülükle, sinirlerimizi hedef alarak şekillendiriyor. Sadece Moskovalıların değil, tüm Rus toplumunun sinirlerini. Başkenti hedef alan İHA’lar Batılı gazetecilerin gözleri önünde fırlatılıyor. Görüntüler anında tüm Ukrayna televizyon kanallarına servis ediliyor. Manşetler birbirileri ile yarışıyor: ‘Moskova'da Panik’, ‘Şehir Servislerinde Kaos’, ‘Ruslar Huzur İçinde Uyuyamıyor’. Moskova başlıca bir sembol olmuş, orası vurulduğu zaman tüm ülke titremiş gibi görünüyor.Düşman taktik değiştirdiDüşman son zamanlarda taktik değiştirdi. Eskiden nokta atışı yapıp, dalgalar halinde saldırırlardı. Şimdi ise sürekli olarak cephe arkasına baskı uyguluyorlar. Süreklilik arz eden bir kampanyanın temel özelliği ise kitlesel olması. Amaç ‘yarmak’ değil, hava savunmasını, lojistiği, iletişimi aşırı yüklemek. Ulaşım merkezlerini tıkamak, uçakları yere indirmek, vatandaşları tedirgin etmek. Sistemi yok etmek değil de yıpratmak.Moskova da başlıca çabaların uygulandığı noktadır.Haziran ayında hava savunma ekipleri neredeyse her gün başkenti hedef alan kapsamlı hava saldırılarını püskürtüyor. Bir anda 400 ila 1.000 İHA eş zamanlı olarak Moskova'ya doğru ilerliyor. Ve bu İHA’lar, sınır bölgelerindeki uzak mevzilerden başkentin sınırına kadar kat ettikleri rotaları boyunca etkisiz hale getiriliyor. Bu çalışma Kremlin'de başlamıyor. Yüzlerce kilometre uzakta, Belgorod ve Kursk, Svatovo ve Donetsk, Tula ve Orel civarlarında başlıyor.Yüzde 100 önleme bir gerçeklik değil, slogandırAncak yüzlerce İHA için yeterli füze stoklayamazsınız, bu uzayda odun yakmak gibi bir şeydir. Ve her kilometrede bir mobil görev gücü de konuşlandıramazsınız. Konuşlandırsanız bile, aralarında yarım kilometre mesafede uçan bir İHA’nın sesini bile duymazlar. ‘Her birini vurmak’ tezi güzel ve sosyal olarak kabul edilebilir. Ancak mevcut teknoloji seviyesiyle böyle bir şey mümkün değil. Ve bu bizim beceriksizliğimizin bir sonucu değil, zira dünyada başka hiç kimse bunu yapamıyor.İsrail. Birleşik Arap Emirlikleri. Katar. İran. Oradan gelen görüntüler, herhangi bir rapordan daha çok şey anlatıyor. Ve başkentimizdeki durumla aradaki fark çarpıcı. Dünyadaki hiçbir hava savunma sistemi şu anda bizim taşıdığımız yük kadar bir yükle karşılaşmadı. İsrail'in çok övülen ‘Demir Kubbesi’ bile, Moskova etrafındaki ekiplerimizden çok daha az İHA ve füze önlüyor.'Kaçırılan hedef' aramaya başlamadan önce bunu bir düşünün.Moskova rotasında seyreden füze ve İHA’ların birçoğu düşürülüyor. Hedeflerine ulaşan az sayıdaki birimi hesaba katıldığında bunların yüzde 98'inin önlendiğini tahmin edebilirim. Ancak düşman, geriye kalan yüzde 2'lik kısmı kendi kanallarında gösteriyor. Uçan hedeflerin ilk olarak karşılandığı yerde, raporlarda tek bir satırla bahsedilen o uzak mevzilerde bulundum. Orada gece yıldızlarla başlamaz. Sesle başlar. Önce uzaktan gelen, sinir bozucu bir motosiklet sesi. Bunu hiçbir şeyle karıştıramazsınız. Sonra telsize kısa bir bildiri gelir, bir izli mermi gökyüzünü yarar. Bir, ardından bir daha. Ve ileride bir yerlerde boğuk bir patlama sesi gelir, bu isabet anlamına gelir.Birçok mevzide bulundum. Uçaksavar topçu ekipleri, kamyonetlerde mobil gruplar, antenli minibüslerde elektronik harp operatörleri. Bazıları benim yaşımda, bazıları oğulum olabilecek yaşta. ‘Bugün çok mu geçti’ diye soruyorum. Gözlerini gökyüzünden ayırmadan: “Sayılacak ne var ki? Bizim olan bizimdir. Gerisi ileriye devrediliyor” diye yanıt veriyorlar. Ve yine bir uğultu, yine gökyüzünü yaran izli mermi. Gece gündüz böyle. Ancak zihinsel engeli olan biri onları beceriksizlikle suçlayabilir. Durmaksızın, kademeler halinde, peşpeşe çalışıyorlar. Ve her biri sürüden kendi payını alıyor. Birinin bitirmediği işi bir sonraki bitirecek. Bu İHA’lar telefonla filme alınmayacak. Bir ‘kapak’ olmayacak. Sadece hedeflerine ulaşamayacak. Gece uykusuz kalanların çabaları sayesinde. Ve ondan önceki yüzlerce gece.Yeni savaşEskiden uçurulan araçlar yavaş hareket eder, küçük bir savaş başlığı taşırdı. Şimdi oranlar değişti. Düşman hem sayısal hem de niteliksel bakımdan gelişti. Ekipmanlar katlanarak arttı ve daha acımasız, daha güçlü, daha zeki ve daha hızlı hale geldi. Başkent bölgesine doğru ilerleyen İHA’lar kombine navigasyona geçti, tek bir hareketle bastırılamıyor. İrtifa ve yörünge değiştiriyor. Saldırıyı tek bir noktaya yoğunlaştırmak için karmaşık kombinasyonlar kullanıyor.Kitleselliğin amacı, tüm dronlarla aynı anda hava savunmasını aşmak değildir. Bazılarının geçmesi yeterli. Geri kalanlar sistemi aşırı çalışmaya zorlar. Füzeleri ateşletir. Mürettebatı harekete geçirir. Elektronik harp birimlerini etkinleştirir. Uçakları indirir. Acil servisleri aksatır. Her fırlatma, dron açık bir alana düşse bile, bir yüktür.Düşman, saldırıyı gerçek zamanlı olarak analiz ediyor, uydular, keşif araçları ve savaş yapay zekası kullanarak, görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştıkları da dahil olmak üzere tüm ‘saha’ tablosunu besliyor. Onlar izliyor, hesaplamalar yapıyor, sonuca varıyor ve taktiklerini anında değiştiriyor. Ve bu özel askeri operasyonun başlangıcındaki tehdide göre temelde farklı bir tehdittir.Ekiplerimiz günden güne buna uyum sağlamak zorunda. Her yeni İHA, her yeni saldırı, her yeni taktik için yeni savunma kombinasyonları bulmalılar. Bu statik bir duvar değil, muharebede öğrenen, yaşayan, nefes alan bir organizma.ZıtlaşmaBu noktada Moskova’nın sadece Ukrayna'ya karşı koymadığı, Batı'nın tüm teknolojik potansiyeline karşılık verdiği anlaşılmalıdır. Sonuçta, bu kampanya sadece Kiev tarafından yürütülmüyor, doğrudan örgütsel, teknolojik, taktiksel, istihbari ve mali destek söz konusu. ‘Starlink’ iletişimi sağlıyor ve cephe arkasına yönelik İHA saldırılarını koordine ediyor. Bu nedenle açıkça söyleyelim, bu tüm Batı bloğunun bir baskısıdır.Moskova'da birçok şey ortaklaşa yapılıyor. Silahlı kuvvetler, şehir servisleri, sanayi ve halk örgütleri, herkes bir arada çalışıyor. Başkent, orduyla birlikte İHA saldırılarına karşı aslında yeni bir savunma kalkanı oluşturuyor. Saldırıdan sonra oluşan delikleri yamalamak yerine, önleyici bir sistem kuruyor.Bu, haber akışında görülmüyor. Tıpkı Ukrayna'daki yayınlarda bizim enerji, demiryolu, liman ve gaz-yakıt altyapısına yönelik saldırılarımızın kıyaslanamayacak kadar büyük hasara yol açtığının açıkça görülmediği gibi. Moskova'daki münferit ‘isabetler’ ise hava savunma sisteminin ‘itibarsızlaştığı’ anlamına gelmiyor. Her gün başkente doğru uçan ve Kremlin'den yüzlerce kilometre uzakta düşen yüzlerce İHA söz konusuyken ancak düşman böyle düşünebilir. Ama ben aksini düşünüyorum. Her gece biz uyuyabilelim diye birileri uykusuz kalıyor. Ve gönderilen yüzlercesinin arasından sadece münferit İHA’nın hedefe ulaşması bir başarısızlık değil. Bu, hasar yüzdesini daha da azaltmak için hava savunmamızı başka nerelerde güçlendirebileceğimizi düşünmek için ve elbette biz uyurken gökyüzünü koruyanlara teşekkür etmek için bir neden daha."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynadan-moskova-ve-rus-bolgelerine-yogun-saldiri-girisimi-63-iha-imha-edildi-1090229915.html

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rusya, hava savunma, moskova, ruslar, aleksandr kots, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, analiz, savaş muhabiri