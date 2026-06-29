https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/disislerinden-suriyede-konuslanan-israile-kinama-uluslararasi-topluma-cagrimizi-yineliyoruz-1106855544.html

Dışişleri'nden Suriye'de konuşlanan İsrail'e kınama: Uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz

Dışişleri'nden Suriye'de konuşlanan İsrail'e kınama: Uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Suriye'nin Dera ve Kuneytra bölgelerinde konuşlanmaya başladığına yönelik haberlerin ardından bir açıklama ile uluslararası... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T16:30+0300

2026-06-29T16:30+0300

2026-06-29T17:07+0300

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dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı’ınn açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Dün İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.

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i̇srail, kuneytra, suriye, haberler, dışişleri bakanlığı