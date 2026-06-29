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Dışişleri'nden Suriye'de konuşlanan İsrail'e kınama: Uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz
Dışişleri'nden Suriye'de konuşlanan İsrail'e kınama: Uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Suriye'nin Dera ve Kuneytra bölgelerinde konuşlanmaya başladığına yönelik haberlerin ardından bir açıklama ile uluslararası... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı’ınn açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Dün İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/venezuelada-depremi-olu-sayisinin-1400u-astigi-hafta-sonu-33-kisi-kurtarildi-on-binler-hala-kayip-1106834724.html
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i̇srail, kuneytra, suriye, haberler, dışişleri bakanlığı
i̇srail, kuneytra, suriye, haberler, dışişleri bakanlığı
Dışişleri'nden Suriye'de konuşlanan İsrail'e kınama: Uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz
16:30 29.06.2026 (güncellendi: 17:07 29.06.2026)
Dışişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Suriye'nin Dera ve Kuneytra bölgelerinde konuşlanmaya başladığına yönelik haberlerin ardından bir açıklama ile uluslararası topluma çağrı yaptı ve eylemin 'en güçlü şekilde kınandığı' belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı’ınn açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına
Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz
Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan,
bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın
açık ihlalini teşkil etmektedir.
Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine
yönelik çağrımızı yineliyoruz.
Dün İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.
İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.