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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/venezuelada-depremi-olu-sayisinin-1400u-astigi-hafta-sonu-33-kisi-kurtarildi-on-binler-hala-kayip-1106834724.html
Venezuela depremi: Ölü sayısının 1400'ü aştığı hafta sonu 33 kişi kurtarıldı, on binler hala kayıp
Venezuela depremi: Ölü sayısının 1400'ü aştığı hafta sonu 33 kişi kurtarıldı, on binler hala kayıp
Sputnik Türkiye
Venezuela’yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haftasonu aralarında bir bebeğin de olduğu 33 kişinin... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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Ülkede geçici başkanlık görevini yürüten Delcy Rodriguez, hafta sonu 33 kişinin daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlar arasında birkaç çocuk da bulunuyor.Ölü sayısı cumartesi itibarıyla bin 400’ü aşarken, La Guaira eyaleti en ağır hasar gören bölge oldu. Muhalefetin desteklediği bir internet sitesine göre ise hala yaklaşık 50 bin kişi kayıp durumda. Bu sayı cumartesi günü 55 bin olarak açıklanmıştı.Uluslararası kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Ancak uzmanlar, depremin üzerinden 72 saat geçtiğini ve hayatta kalma ihtimalinin hızla azaldığını belirtiyor.Yüzlerce artçı sarsıntıBölgede yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, halk tedirgin. Yetkililer, ağır ekipman eksikliğinden şikayet eden sivil gönüllülerin çalışmalarını takdir ettiklerini ancak yolların acil araçlara ayrılması gerektiğini belirterek bazı kısıtlamalar getirdi.Venezuela’nın elektrik şebekesi yıllardır süren altyapı sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle depremden önce de sık sık kesintiler yaşıyordu. Deprem sonrası elektrik verilmesi ise kademeli olarak devam ediyor.Ülke, son yüzyılın en ölümcül depremlerinden birini yaşarken, enkaz altında kalan on binlerce kişi için umutla endişe arasında kritik saatler devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/venezueladaki-deprem-felaketinde-annenin-fedakarligi-kizini-kurtardi-hayatini-kaybetti-1106814954.html
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venezuela, deprem, ölü sayısı
venezuela, deprem, ölü sayısı

Venezuela depremi: Ölü sayısının 1400'ü aştığı hafta sonu 33 kişi kurtarıldı, on binler hala kayıp

18:33 28.06.2026 (güncellendi: 18:54 28.06.2026)
© REUTERS U.S. Department of StateVenezuela deprem
Venezuela deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© REUTERS U.S. Department of State
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Venezuela’yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haftasonu aralarında bir bebeğin de olduğu 33 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Güncel ölü sayısı 1400'ü aştı.
Ülkede geçici başkanlık görevini yürüten Delcy Rodriguez, hafta sonu 33 kişinin daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlar arasında birkaç çocuk da bulunuyor.
Ölü sayısı cumartesi itibarıyla bin 400’ü aşarken, La Guaira eyaleti en ağır hasar gören bölge oldu. Muhalefetin desteklediği bir internet sitesine göre ise hala yaklaşık 50 bin kişi kayıp durumda. Bu sayı cumartesi günü 55 bin olarak açıklanmıştı.
Uluslararası kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Ancak uzmanlar, depremin üzerinden 72 saat geçtiğini ve hayatta kalma ihtimalinin hızla azaldığını belirtiyor.
© REUTERS HandoutVenezuela deprem
Venezuela deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
Venezuela deprem
© REUTERS Handout

Yüzlerce artçı sarsıntı

Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, halk tedirgin. Yetkililer, ağır ekipman eksikliğinden şikayet eden sivil gönüllülerin çalışmalarını takdir ettiklerini ancak yolların acil araçlara ayrılması gerektiğini belirterek bazı kısıtlamalar getirdi.
Venezuela’nın elektrik şebekesi yıllardır süren altyapı sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle depremden önce de sık sık kesintiler yaşıyordu. Deprem sonrası elektrik verilmesi ise kademeli olarak devam ediyor.
Ülke, son yüzyılın en ölümcül depremlerinden birini yaşarken, enkaz altında kalan on binlerce kişi için umutla endişe arasında kritik saatler devam ediyor.
Venezuela’daki depremlerde anne, kızını kurtarırken hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
YAŞAM
Venezuela'daki deprem felaketinde annenin fedakarlığı: Kızını kurtardı, hayatını kaybetti
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