https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bilim-insanlari-yaslanmanin-hucresel-nedenini-kesfetti-besin-takviyesiyle-surec-tersine-1106856780.html
Bilim insanları yaşlanmanın hücresel nedenini keşfetti: 'Besin takviyesiyle süreç tersine çevrilebilir'
Bilim insanları yaşlanmanın hücresel nedenini keşfetti: 'Besin takviyesiyle süreç tersine çevrilebilir'
Sputnik Türkiye
Almanya'da yürütülen yeni bir araştırma, yaşlanmayla birlikte hücrelerin enerji santrali olarak bilinen mitokondrilerde meydana gelen bozulmanın önemli... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T17:02+0300
2026-06-29T17:02+0300
2026-06-29T17:02+0300
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Bilim insanları, yaşlanmanın hücrelerde neden olduğu enerji kaybının arkasındaki mekanizmalardan birini ortaya çıkardı. Almanya'daki Fritz Lipmann Enstitüsü (FLI) öncülüğünde yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yaş ilerledikçe fosfatidilkolin adı verilen bir yağ molekülünün azalması, hücrelerin enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerin işlevini bozuyor.Araştırmacılar, solucan modelleri, insan hücreleri ve insan doku örnekleri üzerinde yaptıkları incelemelerde, fosfatidilkolin seviyelerinin yaşla birlikte düzenli olarak düştüğünü belirledi.Beslenmeyle mitokondriler gençleştiAraştırmada dikkat çeken bulgu ise fosfatidilkolin veya vücutta bu maddeye dönüşebilen kolin takviyesi verilen deney solucanlarında mitokondrilerin daha genç ve esnek bir yapıya kavuşması oldu.Araştırmanın yazarı Tetiana Poliezhaieva, bu molekülün mitokondrilerin yapısı ve işlevi üzerinde beklediklerinden çok daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtti.Bilim insanlarına göre fosfatidilkolin, mitokondrileri çevreleyen zarların temel yapı taşlarından biri. Yaşlanmayla birlikte bu molekülün üretimi azalınca mitokondriler parçalanmaya başlıyor ve hücrenin enerji ihtiyacını karşılamada giderek daha verimsiz hale geliyor.Kadınlarda düşüş menopoz döneminde hızlanıyorİnsan doku örneklerinin analizinde, fosfatidilkolin seviyelerindeki azalmanın kadın ve erkeklerde farklı ilerlediği görüldü.Erkeklerde bu düşüş kademeli gerçekleşirken, kadınlarda özellikle menopoz döneminde çok daha belirgin hale geliyor. Araştırmacılar, bu durumun menopoz döneminde sık görülen enerji kaybı ve kronik yorgunluk hissiyle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.Ayrıca daha düşük fosfatidilkolin seviyelerinin diyabet ve obeziteyle ilişkili olduğu, daha yüksek seviyelerin ise daha hızlı yürüme ve daha iyi hafıza performansıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.İnsanlar için henüz tedavi anlamına gelmiyorAraştırmacılar, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak deneylerin büyük bölümünün solucan modellerinde gerçekleştirildiğini vurguladı.Bilim insanları, insanlarda fosfatidilkolin veya kolin takviyesinin yaşlanmayı yavaşlattığını ya da tersine çevirdiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor. Gelecekte yapılacak çalışmaların, bu molekülün mitokondri zarlarını moleküler düzeyde nasıl etkilediğini ve insanlar için güvenli tedavi yöntemlerine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini araştıracağı ifade ediliyor.Araştırmacılar, yaşlanmanın tamamen durdurulamayacağını ancak hücresel düzeyde bazı süreçlerin değiştirilebilir olabileceğini ve bunun yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bilim-insanlari-uyardi-yaygin-kullanilan-tarim-ilaci-parkinson-riskini-artirabilir-1106848004.html
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almanya, bilim, sağlıklı yaşam, araştırma, nature communications
almanya, bilim, sağlıklı yaşam, araştırma, nature communications
Bilim insanları yaşlanmanın hücresel nedenini keşfetti: 'Besin takviyesiyle süreç tersine çevrilebilir'
Almanya'da yürütülen yeni bir araştırma, yaşlanmayla birlikte hücrelerin enerji santrali olarak bilinen mitokondrilerde meydana gelen bozulmanın önemli nedenlerinden birini ortaya çıkardı.
Bilim insanları, yaşlanmanın hücrelerde neden olduğu enerji kaybının arkasındaki mekanizmalardan birini ortaya çıkardı. Almanya'daki Fritz Lipmann Enstitüsü (FLI) öncülüğünde yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yaş ilerledikçe fosfatidilkolin adı verilen bir yağ molekülünün azalması, hücrelerin enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerin işlevini bozuyor.
Araştırmacılar, solucan modelleri, insan hücreleri ve insan doku örnekleri üzerinde yaptıkları incelemelerde, fosfatidilkolin seviyelerinin yaşla birlikte düzenli olarak düştüğünü belirledi.
Beslenmeyle mitokondriler gençleşti
Araştırmada dikkat çeken bulgu ise fosfatidilkolin veya vücutta bu maddeye dönüşebilen kolin takviyesi verilen deney solucanlarında mitokondrilerin daha genç ve esnek bir yapıya kavuşması oldu.
Araştırmanın yazarı Tetiana Poliezhaieva, bu molekülün mitokondrilerin yapısı ve işlevi üzerinde beklediklerinden çok daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtti.
Bilim insanlarına göre fosfatidilkolin, mitokondrileri çevreleyen zarların temel yapı taşlarından biri. Yaşlanmayla birlikte bu molekülün üretimi azalınca mitokondriler parçalanmaya başlıyor ve hücrenin enerji ihtiyacını karşılamada giderek daha verimsiz hale geliyor.
Kadınlarda düşüş menopoz döneminde hızlanıyor
İnsan doku örneklerinin analizinde, fosfatidilkolin seviyelerindeki azalmanın kadın ve erkeklerde farklı ilerlediği görüldü.
Erkeklerde bu düşüş kademeli gerçekleşirken, kadınlarda özellikle menopoz döneminde çok daha belirgin hale geliyor. Araştırmacılar, bu durumun menopoz döneminde sık görülen enerji kaybı ve kronik yorgunluk hissiyle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.
Ayrıca daha düşük fosfatidilkolin seviyelerinin diyabet ve obeziteyle ilişkili olduğu, daha yüksek seviyelerin ise daha hızlı yürüme ve daha iyi hafıza performansıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.
İnsanlar için henüz tedavi anlamına gelmiyor
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak deneylerin büyük bölümünün solucan modellerinde gerçekleştirildiğini vurguladı.
Bilim insanları, insanlarda fosfatidilkolin veya kolin takviyesinin yaşlanmayı yavaşlattığını ya da tersine çevirdiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor. Gelecekte yapılacak çalışmaların, bu molekülün mitokondri zarlarını moleküler düzeyde nasıl etkilediğini ve insanlar için güvenli tedavi yöntemlerine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini araştıracağı ifade ediliyor.
Araştırmacılar, yaşlanmanın tamamen durdurulamayacağını ancak hücresel düzeyde bazı süreçlerin değiştirilebilir olabileceğini ve bunun yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.