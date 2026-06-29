https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/bilim-insanlari-uyardi-yaygin-kullanilan-tarim-ilaci-parkinson-riskini-artirabilir-1106848004.html

Bilim insanları uyardı: Yaygın kullanılan tarım ilacı Parkinson riskini artırabilir

Bilim insanları uyardı: Yaygın kullanılan tarım ilacı Parkinson riskini artırabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, dünya genelinde uzun yıllardır kullanılan bir tarım ilacının Parkinson hastalığı riskini 2.5 katın üzerinde artırabileceğini ortaya koydu... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T13:16+0300

2026-06-29T13:16+0300

2026-06-29T13:16+0300

sağlik

tarım ilacı

pestisit

parkinson hastalığı

parkinson

araştırma

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UCLA Health araştırmacıları tarafından yürütülen ve Molecular Neurodegeneration dergisinde yayımlanan araştırma, klorpirifos adlı yaygın tarım ilacının uzun süreli maruziyetinin Parkinson hastalığı ile güçlü şekilde ilişkili olduğunu ortaya koydu.Araştırmacılar, Parkinson tanısı alan 829 kişi ile hastalığı bulunmayan 824 kişinin verilerini karşılaştırdı. Sonuçlar, evlerinin çevresinde uzun yıllar klorpirifos kullanılan kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 2.5 katın üzerinde arttığını gösterdi.Araştırmanın kıdemli yazarı, UCLA Health Nöroloji Profesörü Dr. Jeff Bronstein, "Bu çalışma, klorpirifosu Parkinson hastalığı için belirli bir çevresel risk faktörü olarak ortaya koyuyor." dedi.Beyin hücrelerine doğrudan zarar verdiAraştırmacılar, pestisitin beyni nasıl etkilediğini anlamak için laboratuvar deneyleri de gerçekleştirdi.Deneylerde 11 hafta boyunca klorpirifosa maruz bırakılan farelerde hareket bozuklukları geliştiği ve Parkinson hastalığında zarar gören dopamin üreten sinir hücrelerinin kaybedildiği görüldü.Bilim insanları ayrıca beyinde iltihaplanma ve Parkinson hastalığıyla yakından ilişkili alfa-sinüklein adlı proteinin anormal şekilde biriktiğini tespit etti.Hücrelerin doğal temizlik sistemi bozuluyorAraştırmada, klorpirifosun hücrelerin kendi kendini temizleme mekanizması olan 'otofaji' sürecini bozduğu belirlendi.Araştırmacılar, bu sistem bozulduğunda zararlı proteinlerin birikmeye başladığını ve sinir hücrelerinin hasara karşı daha savunmasız hale geldiğini ifade etti. Deneylerde otofaji yeniden çalıştırıldığında sinir hücrelerinin büyük ölçüde korunduğu görüldü.Bu bulgu, gelecekte Parkinson hastalığını önlemeye yönelik yeni tedaviler geliştirilmesi açısından önemli bir hedef olarak değerlendiriliyor.Uzun vadeli etkiler araştırılacakAraştırmacılar, ABD'de klorpirifos kullanımının son yıllarda azalmış olmasına rağmen milyonlarca kişinin geçmişte bu kimyasala maruz kaldığını, ayrıca benzer pestisitlerin dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya devam ettiğini belirtti.Dr. Bronstein, "Hayvan modellerinde biyolojik mekanizmayı göstermemiz, bu ilişkinin muhtemelen nedensel olduğunu ortaya koyuyor. Otofaji bozukluğunu hedef alan tedaviler, gelecekte beyin hücrelerini korumaya yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yeni-arastirma-omega-3-takviyesi-beyin-sagliginda-beklenen-etkiyi-gostermedi-1106846201.html

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tarım ilacı, pestisit , parkinson hastalığı, parkinson, araştırma