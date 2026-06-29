https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/40-yil-cekmecede-unutulan-fosilin-kimligi-belirlendi-antarktikada-kesfedilen-ilk-dinozor-kemigi-1106842859.html

40 yıl çekmecede unutulan fosilin kimliği belirlendi: Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği çıktı

40 yıl çekmecede unutulan fosilin kimliği belirlendi: Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği çıktı

Sputnik Türkiye

1985 yılında Antarktika'da bulunan ancak kimliği belirlenemediği için yıllarca bir çekmecede saklanan fosilin, kıtada keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T11:09+0300

2026-06-29T11:09+0300

2026-06-29T11:09+0300

yaşam

antarktika

bilim

dünya

dinozor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1e/1068954912_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a54c7d775a8c4bc6eebfdecbcd5272af.jpg

Bilim insanları, yaklaşık 40 yıldır bir müze çekmecesinde unutulan fosilin, Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğunu belirledi. Araştırma, kıtanın milyonlarca yıl önce dev otçul dinozorların yaşadığı yemyeşil bir ekosisteme sahip olduğuna dair yeni kanıtlar sundu.Söz konusu fosil, 1985 yılında Britanya Antarktika Araştırmaları Kurumu'nun ekibi tarafından James Ross Adası'nda bulundu. Ancak o dönemde kemiğin hangi canlıya ait olduğu anlaşılamadığı için BAS'ın Cambridge'deki jeoloji koleksiyonunda saklandı.Yıllar sonra koleksiyon yöneticisi Dr. Mark Evans'ın binlerce örnek arasında yeniden incelediği fosil, paleontologların dikkatini çekti.İlk bakışta fark edildiEvans, fosilin şeklinin alışılmış deniz sürüngenlerinden farklı olduğunu fark ederek İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Paul Barrett'a danıştı. İncelemeler sonucunda kemiğin, titanozor olarak bilinen dev sauropod dinozor grubuna ait bir kuyruk omuru olduğu doğrulandı.Barrett, omurun uçlarındaki "top ve yuva" yapısının bu dinozor grubuna özgü ayırt edici özelliklerden biri olduğunu belirterek, fosili görür görmez bunun bir titanozora ait olduğunu anladığını söyledi.Yaklaşık 82 milyon yıl önce yaşadıAraştırmacılar, omurun büyüklüğünden yola çıkarak dinozorun yaklaşık 7 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor. Bunun genç bir birey ya da normalden daha küçük bir yetişkin titanozor olabileceği değerlendiriliyor.Titanozorlar, Dünya'da yaşamış en büyük kara hayvanları arasında yer alıyor. Bazı türlerinin uzunluğu 35 metreye, ağırlığı ise 60 tona kadar ulaşabiliyordu.Bilim insanlarına göre bu birey, Geç Kretase Dönemi'nde yaklaşık 82 milyon yıl önce yaşadı. O dönemde Antarktika bugünkü gibi buzlarla kaplı değildi; yoğun ormanlarla kaplı, çok daha sıcak bir iklime sahipti ve büyük otçul dinozorlar için uygun yaşam alanı sunuyordu.Antarktika'da dinozor fosiller son derece nadir bulunuyorAraştırmacılar, Antarktika'da dinozor fosillerinin son derece nadir bulunduğunu vurguladı. Kıtadaki kalın buz tabakası, tarih öncesi kayaçların büyük bölümünü gizlediği için paleontolojik çalışmalar oldukça zor yürütülüyor.Yaklaşık 40 yıl sonra tanımlanan bu fosilin, yalnızca Antarktika'daki ilk dinozor kemiği olması açısından değil, aynı zamanda kıtanın milyonlarca yıl önceki ekosisteminin anlaşılmasına katkı sağlaması bakımından da önemli bir keşif olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yapay-zeka-video-izleyenlerin-beyin-sinyallerini-dikkat-ceken-dogrulukta-filme-donusturdu-1106842088.html

antarktika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antarktika, bilim, dünya, dinozor