Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yapay-zeka-video-izleyenlerin-beyin-sinyallerini-dikkat-ceken-dogrulukta-filme-donusturdu-1106842088.html
Yapay zeka video izleyenlerin beyin sinyallerini dikkat çeken doğrulukta filme dönüştürdü
Yapay zeka video izleyenlerin beyin sinyallerini dikkat çeken doğrulukta filme dönüştürdü
Sputnik Türkiye
Japonya'da bilim insanları, yapay zekâ ile insanların beyin aktivitelerini analiz ederek izledikleri videoları dikkat çekici doğrulukla yeniden oluşturmayı... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T10:53+0300
2026-06-29T10:53+0300
yaşam
japonya
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103460976_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_4d671d47096a5e74e286401f4a8d9c70.png
Japonya'da geliştirilen yeni bir yapay zekâ sistemi, insanların izlediği videolar sırasındaki beyin sinyallerini çözümleyerek bunları yeniden kısa film görüntülerine dönüştürmeyi başardı. Araştırmacılar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) verileri üzerinde çalışarak yapay zeka sistemiyle insanların video izlerken gördüğü sahneleri yalnızca nesne düzeyinde değil, olayların akışını da yansıtacak şekilde yeniden üretti. Ortaya çıkan görüntüler, birebir kopya olmasa da hareketleri, sahneleri ve genel içeriği yüksek doğrulukla yansıttı.Araştırmacılar önce binlerce video klibini analiz ederek her görüntü için bir "anlamsal imza" oluşturdu. Araştırmaya katılan gönüllülerin bu videoları izlerken kaydedilen beyin aktiviteleriyle bu imzalar eşleştirildi. Yapay zekâ ise videolar izlenirken elde edilen beyin sinyallerinden yola çıkarak sahneleri yeniden oluşturdu. Araştırmacılar aynı yöntemin, katılımcılar yalnızca izledikleri görüntüleri zihinsel olarak hatırladığında da benzer sonuçlar verdiğini vurguladı.Bilim insanları teknolojinin gelecekte çeşitli hastalıklar sebebiyle konuşma yetisini kaybetmiş hastaların iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-ordusunda-yapay-zek-ve-iha-devrimi-belousov-cephedeki-ustunlugu-acikladi-1106841905.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103460976_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_186b3aef1d38db7af8f60dc1abb240f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, yapay zeka
japonya, yapay zeka

Yapay zeka video izleyenlerin beyin sinyallerini dikkat çeken doğrulukta filme dönüştürdü

10:53 29.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin
Beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Japonya'da bilim insanları, yapay zekâ ile insanların beyin aktivitelerini analiz ederek izledikleri videoları dikkat çekici doğrulukla yeniden oluşturmayı başardı.
Japonya'da geliştirilen yeni bir yapay zekâ sistemi, insanların izlediği videolar sırasındaki beyin sinyallerini çözümleyerek bunları yeniden kısa film görüntülerine dönüştürmeyi başardı.
Araştırmacılar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) verileri üzerinde çalışarak yapay zeka sistemiyle insanların video izlerken gördüğü sahneleri yalnızca nesne düzeyinde değil, olayların akışını da yansıtacak şekilde yeniden üretti.
Ortaya çıkan görüntüler, birebir kopya olmasa da hareketleri, sahneleri ve genel içeriği yüksek doğrulukla yansıttı.
Araştırmacılar önce binlerce video klibini analiz ederek her görüntü için bir "anlamsal imza" oluşturdu. Araştırmaya katılan gönüllülerin bu videoları izlerken kaydedilen beyin aktiviteleriyle bu imzalar eşleştirildi.
Yapay zekâ ise videolar izlenirken elde edilen beyin sinyallerinden yola çıkarak sahneleri yeniden oluşturdu. Araştırmacılar aynı yöntemin, katılımcılar yalnızca izledikleri görüntüleri zihinsel olarak hatırladığında da benzer sonuçlar verdiğini vurguladı.
Bilim insanları teknolojinin gelecekte çeşitli hastalıklar sebebiyle konuşma yetisini kaybetmiş hastaların iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ordusunda yapay zekâ ve İHA devrimi: Belousov cephedeki üstünlüğü açıkladı
10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала