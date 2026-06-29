https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yapay-zeka-video-izleyenlerin-beyin-sinyallerini-dikkat-ceken-dogrulukta-filme-donusturdu-1106842088.html
Yapay zeka video izleyenlerin beyin sinyallerini dikkat çeken doğrulukta filme dönüştürdü
Yapay zeka video izleyenlerin beyin sinyallerini dikkat çeken doğrulukta filme dönüştürdü
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Japonya'da bilim insanları, yapay zekâ ile insanların beyin aktivitelerini analiz ederek izledikleri videoları dikkat çekici doğrulukla yeniden oluşturmayı... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T10:53+0300
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Japonya'da geliştirilen yeni bir yapay zekâ sistemi, insanların izlediği videolar sırasındaki beyin sinyallerini çözümleyerek bunları yeniden kısa film görüntülerine dönüştürmeyi başardı. Araştırmacılar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) verileri üzerinde çalışarak yapay zeka sistemiyle insanların video izlerken gördüğü sahneleri yalnızca nesne düzeyinde değil, olayların akışını da yansıtacak şekilde yeniden üretti. Ortaya çıkan görüntüler, birebir kopya olmasa da hareketleri, sahneleri ve genel içeriği yüksek doğrulukla yansıttı.Araştırmacılar önce binlerce video klibini analiz ederek her görüntü için bir "anlamsal imza" oluşturdu. Araştırmaya katılan gönüllülerin bu videoları izlerken kaydedilen beyin aktiviteleriyle bu imzalar eşleştirildi. Yapay zekâ ise videolar izlenirken elde edilen beyin sinyallerinden yola çıkarak sahneleri yeniden oluşturdu. Araştırmacılar aynı yöntemin, katılımcılar yalnızca izledikleri görüntüleri zihinsel olarak hatırladığında da benzer sonuçlar verdiğini vurguladı.Bilim insanları teknolojinin gelecekte çeşitli hastalıklar sebebiyle konuşma yetisini kaybetmiş hastaların iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-ordusunda-yapay-zek-ve-iha-devrimi-belousov-cephedeki-ustunlugu-acikladi-1106841905.html
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japonya, yapay zeka
Yapay zeka video izleyenlerin beyin sinyallerini dikkat çeken doğrulukta filme dönüştürdü
Japonya'da bilim insanları, yapay zekâ ile insanların beyin aktivitelerini analiz ederek izledikleri videoları dikkat çekici doğrulukla yeniden oluşturmayı başardı.
Japonya'da geliştirilen yeni bir yapay zekâ sistemi, insanların izlediği videolar sırasındaki beyin sinyallerini çözümleyerek bunları yeniden kısa film görüntülerine dönüştürmeyi başardı.
Araştırmacılar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) verileri üzerinde çalışarak yapay zeka sistemiyle insanların video izlerken gördüğü sahneleri yalnızca nesne düzeyinde değil, olayların akışını da yansıtacak şekilde yeniden üretti.
Ortaya çıkan görüntüler, birebir kopya olmasa da hareketleri, sahneleri ve genel içeriği yüksek doğrulukla yansıttı.
Araştırmacılar önce binlerce video klibini analiz ederek her görüntü için bir "anlamsal imza" oluşturdu. Araştırmaya katılan gönüllülerin bu videoları izlerken kaydedilen beyin aktiviteleriyle bu imzalar eşleştirildi.
Yapay zekâ ise videolar izlenirken elde edilen beyin sinyallerinden yola çıkarak sahneleri yeniden oluşturdu. Araştırmacılar aynı yöntemin, katılımcılar yalnızca izledikleri görüntüleri zihinsel olarak hatırladığında da benzer sonuçlar verdiğini vurguladı.
Bilim insanları teknolojinin gelecekte çeşitli hastalıklar sebebiyle konuşma yetisini kaybetmiş hastaların iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.