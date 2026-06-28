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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bati-basini-abd-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-iran-hedeflerini-vuruyor-1106822006.html
Batı basını: ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran hedeflerini vuruyor
Batı basını: ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran hedeflerini vuruyor
Sputnik Türkiye
Axios’un ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ordusu sabah saatlerinde bir ticari tankere düzenlenen İran saldırısına karşılık olarak Hürmüz... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T00:55+0300
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dünya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
saldırı
barak ravid
axios
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abd ordusu
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ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait hedeflere saldırı düzenliyor. ABD merkezli Axios haber sitesi, bir Amerikalı yetkiliye dayandırarak, operasyonun sabah saatlerinde İran’ın bir ticari tankere yönelik saldırısına misilleme olarak başlatıldığını bildirdi.Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “ABD ordusu, İran’ın bu sabah bir ticari tankere düzenlediği saldırıya yanıt olarak Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerini vuruyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/iran-devrim-muhafizlari-abd-ordusunun-bolgedeki-konuslanma-noktalarini-vurduk-1106810771.html
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, saldırı, barak ravid, axios, x, abd ordusu
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, saldırı, barak ravid, axios, x, abd ordusu

Batı basını: ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran hedeflerini vuruyor

00:55 28.06.2026
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© REUTERS Stringer
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Axios’un ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ordusu sabah saatlerinde bir ticari tankere düzenlenen İran saldırısına karşılık olarak Hürmüz Boğazı civarındaki İran hedeflerine hava saldırıları başlattı.
ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait hedeflere saldırı düzenliyor. ABD merkezli Axios haber sitesi, bir Amerikalı yetkiliye dayandırarak, operasyonun sabah saatlerinde İran’ın bir ticari tankere yönelik saldırısına misilleme olarak başlatıldığını bildirdi.
Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “ABD ordusu, İran’ın bu sabah bir ticari tankere düzenlediği saldırıya yanıt olarak Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerini vuruyor” ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları: ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurduk
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