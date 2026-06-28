https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bati-basini-abd-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-iran-hedeflerini-vuruyor-1106822006.html

Batı basını: ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran hedeflerini vuruyor

Batı basını: ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran hedeflerini vuruyor

Sputnik Türkiye

Axios’un ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ordusu sabah saatlerinde bir ticari tankere düzenlenen İran saldırısına karşılık olarak Hürmüz... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T00:55+0300

2026-06-28T00:55+0300

2026-06-28T00:55+0300

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abd

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hürmüz boğazı

saldırı

barak ravid

axios

x

abd ordusu

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ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait hedeflere saldırı düzenliyor. ABD merkezli Axios haber sitesi, bir Amerikalı yetkiliye dayandırarak, operasyonun sabah saatlerinde İran’ın bir ticari tankere yönelik saldırısına misilleme olarak başlatıldığını bildirdi.Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “ABD ordusu, İran’ın bu sabah bir ticari tankere düzenlediği saldırıya yanıt olarak Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerini vuruyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/iran-devrim-muhafizlari-abd-ordusunun-bolgedeki-konuslanma-noktalarini-vurduk-1106810771.html

i̇ran

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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, saldırı, barak ravid, axios, x, abd ordusu