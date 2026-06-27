https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/iran-devrim-muhafizlari-abd-ordusunun-bolgedeki-konuslanma-noktalarini-vurduk-1106810771.html

İran Devrim Muhafızları: ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurduk

İran Devrim Muhafızları: ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurduk

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik kentine düzenlediği hava saldırısına bölgedeki ABD askeri konuşlanma noktalarını vurarak karşılık verdiklerini... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T04:04+0300

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'ın güneyindeki Sirik kentine düzenlediği hava saldırısının ardından misilleme gerçekleştirildiğini duyurdu.Yazılı açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin, ABD'nin İran kıyılarını hedef alan saldırısına karşılık ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurduğu bildirildi.Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz rotada ilerlediği öne sürülen bir gemiye İran'ın müdahalesini gerekçe göstererek İran kıyılarına saldırı düzenlediği, Washington'un bu adımla, Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi.Devrim Muhafızları, ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin İran'ın kontrolünde olması gerektiğini, ancak ABD'nin çeşitli tarafları kışkırtarak bu maddeyi etkisiz hale getirmeye çalıştığını bildirdi.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/iran-trump-muzakere-ilkelerine-veya-ateskese-bagliligi-olmadigini-gosterdi-1106810634.html

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