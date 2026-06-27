Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/yenilenmis-urunlerde-yeni-donem-basliyor-14-gun-cayma-hakki-geliyor-televizyonlar-da-kapsama-alindi-1106811336.html
Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı
Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T09:47+0300
2026-06-27T09:47+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
ikinci el
telefon
bilgisayar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088021563_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_f7deb79129982a7ee79010c034042ca9.jpg
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, ikinci el teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek garantili şekilde yeniden satışa sunulduğu sistemde önemli değişikliklere gidildi.Bakanlık, yeni düzenlemeyle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar yoğun ilgi gören ikinci el teknolojik ürünlerin yenilenme süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesini amaçladığını açıkladı.Mağazadan alınan yenilenmiş ürünlere de 14 gün cayma hakkıYönetmelikle getirilen en önemli değişikliklerden biri 14 gün cayma hakkı oldu.Buna göre tüketiciler, yalnızca internetten satın alınan yenilenmiş ürünlerde değil, fiziki mağazalardan satın aldıkları yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.YÜBİS ile tüm süreçler dijital olarak takip edilecekYeni düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.Bu sistem sayesinde her cihaz için dijital sicil oluşturulacak ve tüketiciler;YÜBİS üzerinden görüntüleyebilecek.Televizyonlar da kapsama alındıMevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamında yer alıyordu.Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler arasına dahil edildi.Yenileme merkezlerine sermaye şartı artırıldıYönetmelikle birlikte yenileme merkezleri için aranan ödenmiş sermaye şartında da değişikliğe gidildi.Buna göre, yenileme yetki belgesi için gerekli asgari sermaye tutarı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.Bakanlık, bu değişikliğin sektörün mali güvenilirliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacakYönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak.Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri kurulacak komisyon tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.Ayrıca yetki belgesi iptal edilen yenileme merkezlerine bir yıl boyunca yeni belge verilmeyecek.Elektronik doğrulama sistemiyle denetim güçlendirilecekBakanlık açıklamasında, yenilenmiş cep telefonlarında uygulanan taksit avantajı ile KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesine yönelik uygulamalarda yaşanabilecek suistimalleri önlemek amacıyla elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmalarının geliştirildiği bildirildi.Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon ürünün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldığı, sistemin elektronik atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088021563_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_949072782a99d1bdd0482437ce4d1b94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, ikinci el, telefon, bilgisayar
ticaret bakanlığı, ikinci el, telefon, bilgisayar

Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı

09:47 27.06.2026
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU-AW283587telefon
telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU-AW283587
Abone ol
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, mağazadan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de 14 gün cayma hakkı uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, ikinci el teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek garantili şekilde yeniden satışa sunulduğu sistemde önemli değişikliklere gidildi.
Bakanlık, yeni düzenlemeyle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar yoğun ilgi gören ikinci el teknolojik ürünlerin yenilenme süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesini amaçladığını açıkladı.

Mağazadan alınan yenilenmiş ürünlere de 14 gün cayma hakkı

Yönetmelikle getirilen en önemli değişikliklerden biri 14 gün cayma hakkı oldu.
Buna göre tüketiciler, yalnızca internetten satın alınan yenilenmiş ürünlerde değil, fiziki mağazalardan satın aldıkları yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.

YÜBİS ile tüm süreçler dijital olarak takip edilecek

Yeni düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.
Bu sistem sayesinde her cihaz için dijital sicil oluşturulacak ve tüketiciler;
Değiştirilen parçaları,
Yapılan işlemleri,
Kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgularını,
Yenileme merkezi ile yetkili işletme bilgilerini,
Ürün sertifikalarını
YÜBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

Televizyonlar da kapsama alındı

Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamında yer alıyordu.
Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler arasına dahil edildi.

Yenileme merkezlerine sermaye şartı artırıldı

Yönetmelikle birlikte yenileme merkezleri için aranan ödenmiş sermaye şartında da değişikliğe gidildi.
Buna göre, yenileme yetki belgesi için gerekli asgari sermaye tutarı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
Bakanlık, bu değişikliğin sektörün mali güvenilirliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacak

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak.
Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri kurulacak komisyon tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.
Ayrıca yetki belgesi iptal edilen yenileme merkezlerine bir yıl boyunca yeni belge verilmeyecek.

Elektronik doğrulama sistemiyle denetim güçlendirilecek

Bakanlık açıklamasında, yenilenmiş cep telefonlarında uygulanan taksit avantajı ile KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesine yönelik uygulamalarda yaşanabilecek suistimalleri önlemek amacıyla elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmalarının geliştirildiği bildirildi.
Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon ürünün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldığı, sistemin elektronik atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.
Sıcak hava uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yeni haftada kavurucu sıcaklar başlıyor
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала