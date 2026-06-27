https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/yenilenmis-urunlerde-yeni-donem-basliyor-14-gun-cayma-hakki-geliyor-televizyonlar-da-kapsama-alindi-1106811336.html

Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı

Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T09:47+0300

2026-06-27T09:47+0300

2026-06-27T09:47+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

ikinci el

telefon

bilgisayar

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, ikinci el teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek garantili şekilde yeniden satışa sunulduğu sistemde önemli değişikliklere gidildi.Bakanlık, yeni düzenlemeyle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar yoğun ilgi gören ikinci el teknolojik ürünlerin yenilenme süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesini amaçladığını açıkladı.Mağazadan alınan yenilenmiş ürünlere de 14 gün cayma hakkıYönetmelikle getirilen en önemli değişikliklerden biri 14 gün cayma hakkı oldu.Buna göre tüketiciler, yalnızca internetten satın alınan yenilenmiş ürünlerde değil, fiziki mağazalardan satın aldıkları yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.YÜBİS ile tüm süreçler dijital olarak takip edilecekYeni düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.Bu sistem sayesinde her cihaz için dijital sicil oluşturulacak ve tüketiciler;YÜBİS üzerinden görüntüleyebilecek.Televizyonlar da kapsama alındıMevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamında yer alıyordu.Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler arasına dahil edildi.Yenileme merkezlerine sermaye şartı artırıldıYönetmelikle birlikte yenileme merkezleri için aranan ödenmiş sermaye şartında da değişikliğe gidildi.Buna göre, yenileme yetki belgesi için gerekli asgari sermaye tutarı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.Bakanlık, bu değişikliğin sektörün mali güvenilirliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacakYönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak.Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri kurulacak komisyon tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.Ayrıca yetki belgesi iptal edilen yenileme merkezlerine bir yıl boyunca yeni belge verilmeyecek.Elektronik doğrulama sistemiyle denetim güçlendirilecekBakanlık açıklamasında, yenilenmiş cep telefonlarında uygulanan taksit avantajı ile KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesine yönelik uygulamalarda yaşanabilecek suistimalleri önlemek amacıyla elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmalarının geliştirildiği bildirildi.Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon ürünün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldığı, sistemin elektronik atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html

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ticaret bakanlığı, ikinci el, telefon, bilgisayar