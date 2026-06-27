https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/yenilenmis-urunlerde-yeni-donem-basliyor-14-gun-cayma-hakki-geliyor-televizyonlar-da-kapsama-alindi-1106811336.html
Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı
Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T09:47+0300
2026-06-27T09:47+0300
2026-06-27T09:47+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
ikinci el
telefon
bilgisayar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088021563_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_f7deb79129982a7ee79010c034042ca9.jpg
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, ikinci el teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek garantili şekilde yeniden satışa sunulduğu sistemde önemli değişikliklere gidildi.Bakanlık, yeni düzenlemeyle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar yoğun ilgi gören ikinci el teknolojik ürünlerin yenilenme süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesini amaçladığını açıkladı.Mağazadan alınan yenilenmiş ürünlere de 14 gün cayma hakkıYönetmelikle getirilen en önemli değişikliklerden biri 14 gün cayma hakkı oldu.Buna göre tüketiciler, yalnızca internetten satın alınan yenilenmiş ürünlerde değil, fiziki mağazalardan satın aldıkları yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.YÜBİS ile tüm süreçler dijital olarak takip edilecekYeni düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.Bu sistem sayesinde her cihaz için dijital sicil oluşturulacak ve tüketiciler;YÜBİS üzerinden görüntüleyebilecek.Televizyonlar da kapsama alındıMevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamında yer alıyordu.Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler arasına dahil edildi.Yenileme merkezlerine sermaye şartı artırıldıYönetmelikle birlikte yenileme merkezleri için aranan ödenmiş sermaye şartında da değişikliğe gidildi.Buna göre, yenileme yetki belgesi için gerekli asgari sermaye tutarı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.Bakanlık, bu değişikliğin sektörün mali güvenilirliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacakYönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak.Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri kurulacak komisyon tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.Ayrıca yetki belgesi iptal edilen yenileme merkezlerine bir yıl boyunca yeni belge verilmeyecek.Elektronik doğrulama sistemiyle denetim güçlendirilecekBakanlık açıklamasında, yenilenmiş cep telefonlarında uygulanan taksit avantajı ile KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesine yönelik uygulamalarda yaşanabilecek suistimalleri önlemek amacıyla elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmalarının geliştirildiği bildirildi.Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon ürünün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldığı, sistemin elektronik atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088021563_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_949072782a99d1bdd0482437ce4d1b94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, ikinci el, telefon, bilgisayar
ticaret bakanlığı, ikinci el, telefon, bilgisayar
Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor: 14 gün cayma hakkı geliyor, televizyonlar da kapsama alındı
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, mağazadan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de 14 gün cayma hakkı uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, ikinci el teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek garantili şekilde yeniden satışa sunulduğu sistemde önemli değişikliklere gidildi.
Bakanlık, yeni düzenlemeyle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar yoğun ilgi gören ikinci el teknolojik ürünlerin yenilenme süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesini amaçladığını açıkladı.
Mağazadan alınan yenilenmiş ürünlere de 14 gün cayma hakkı
Yönetmelikle getirilen en önemli değişikliklerden biri 14 gün cayma hakkı oldu.
Buna göre tüketiciler, yalnızca internetten satın alınan yenilenmiş ürünlerde değil, fiziki mağazalardan satın aldıkları yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.
YÜBİS ile tüm süreçler dijital olarak takip edilecek
Yeni düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.
Bu sistem sayesinde her cihaz için dijital sicil oluşturulacak ve tüketiciler;
Kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgularını,
Yenileme merkezi ile yetkili işletme bilgilerini,
YÜBİS üzerinden görüntüleyebilecek.
Televizyonlar da kapsama alındı
Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamında yer alıyordu.
Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler arasına dahil edildi.
Yenileme merkezlerine sermaye şartı artırıldı
Yönetmelikle birlikte yenileme merkezleri için aranan ödenmiş sermaye şartında da değişikliğe gidildi.
Buna göre, yenileme yetki belgesi için gerekli asgari sermaye tutarı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
Bakanlık, bu değişikliğin sektörün mali güvenilirliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.
Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacak
Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak.
Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri kurulacak komisyon tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.
Ayrıca yetki belgesi iptal edilen yenileme merkezlerine bir yıl boyunca yeni belge verilmeyecek.
Elektronik doğrulama sistemiyle denetim güçlendirilecek
Bakanlık açıklamasında, yenilenmiş cep telefonlarında uygulanan taksit avantajı ile KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesine yönelik uygulamalarda yaşanabilecek suistimalleri önlemek amacıyla elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmalarının geliştirildiği bildirildi.
Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon ürünün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldığı, sistemin elektronik atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.