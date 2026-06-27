https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yeni haftada kavurucu sıcaklar başlıyor
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yeni haftada kavurucu sıcaklar başlıyor
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Türkiye, yeni haftayla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Avrupa'da rekor sıcaklıklara neden olan sistemin Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T09:36+0300
2026-06-27T09:36+0300
2026-06-27T09:36+0300
türki̇ye
meteoroloji
i̇stanbul
batı karadeniz
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Avrupa'da rekor sıcaklıklara neden olan sıcak hava dalgası, yeni haftayla birlikte Türkiye'de de etkisini artıracak.Tahminlere göre, İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da hava sıcaklıkları 35-36 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Akdeniz'in birçok bölgesinde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşarken, Güneydoğu Anadolu'da ise 45 dereceye yaklaşması bekleniyor.Uzmanlar, özellikle kalp, tansiyon ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.AKOM'dan İstanbul için uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "dikkat" notuyla yayımladığı açıklamada kentte hafta boyunca yağış beklenmediğini duyurdu.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 30-32°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor."Meteoroloji: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer 40-70 kilometre/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Bazı illerde beklenen sıcaklıklarMeteoroloji'nin tahminlerine göre bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
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türki̇ye
i̇stanbul
batı karadeniz
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meteoroloji, i̇stanbul, batı karadeniz, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
meteoroloji, i̇stanbul, batı karadeniz, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yeni haftada kavurucu sıcaklar başlıyor
Türkiye, yeni haftayla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Avrupa'da rekor sıcaklıklara neden olan sistemin Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte birçok bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak, Ege ve Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.
Avrupa'da rekor sıcaklıklara neden olan sıcak hava dalgası, yeni haftayla birlikte Türkiye'de de etkisini artıracak.
Tahminlere göre, İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da hava sıcaklıkları 35-36 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Akdeniz'in birçok bölgesinde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşarken, Güneydoğu Anadolu'da ise 45 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle kalp, tansiyon ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
AKOM'dan İstanbul için uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "dikkat" notuyla yayımladığı açıklamada kentte hafta boyunca yağış beklenmediğini duyurdu.
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 30-32°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor."
Meteoroloji: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer 40-70 kilometre/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Bazı illerde beklenen sıcaklıklar
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Samsun:
28 derece (aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon:
25 derece (yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)