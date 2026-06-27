https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yeni haftada kavurucu sıcaklar başlıyor

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yeni haftada kavurucu sıcaklar başlıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye, yeni haftayla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Avrupa'da rekor sıcaklıklara neden olan sistemin Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T09:36+0300

2026-06-27T09:36+0300

2026-06-27T09:36+0300

türki̇ye

meteoroloji

i̇stanbul

batı karadeniz

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Avrupa'da rekor sıcaklıklara neden olan sıcak hava dalgası, yeni haftayla birlikte Türkiye'de de etkisini artıracak.Tahminlere göre, İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da hava sıcaklıkları 35-36 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Akdeniz'in birçok bölgesinde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşarken, Güneydoğu Anadolu'da ise 45 dereceye yaklaşması bekleniyor.Uzmanlar, özellikle kalp, tansiyon ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.AKOM'dan İstanbul için uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "dikkat" notuyla yayımladığı açıklamada kentte hafta boyunca yağış beklenmediğini duyurdu.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 30-32°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor."Meteoroloji: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer 40-70 kilometre/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Bazı illerde beklenen sıcaklıklarMeteoroloji'nin tahminlerine göre bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ankaralilar-dikkat-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1106810269.html

türki̇ye

i̇stanbul

batı karadeniz

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meteoroloji, i̇stanbul, batı karadeniz, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)